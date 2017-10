Oranje traint zonder Strootman in aanloop naar duel met Wit-Rusland

De KNVB hakt woensdag de knoop door of de middenvelder van AS Roma inzetbaar is voor een of twee van de duels. Strootman is nog in Italië waar hij behandeld wordt aan een spierblessure.

Strootman was geschorst voor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (3-1 zege). Hij werd toen vervangen door Tonny Vilhena.

Bas Dost moest de oefensessie voortijdig beëindigen. De spits van Sporting Lissabon had last van zijn voet.

Borisov

Oranje traint donderdag nog op De Toekomst in Amsterdam. Vervolgens vliegt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk.

Vrijdag traint Oranje in de Borisov Arena in Borisov, waar zaterdag om 20.45 uur het duel met Wit-Rusland gespeeld wordt.

Oranje moet in de laatste twee kwalificatiewedstrijden een achterstand van drie punten en zes doelpunten goedmaken op Zweden. Lukt dat niet, dan mist Nederland na het EK in Frankrijk ook het WK van volgend jaar in Rusland.

