Dost fit genoeg voor duel Oranje met Wit-Rusland, Strootman onzeker

De cruciale WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden in de WK-kwalificatie komen niet in gevaar voor hem.

Onduidelijk is of Kevin Strootman zich nog bij Oranje voegt. De middenvelder van AS Roma kwam zondag tijdens een uitwedstrijd tegen AC Milan hard in botsing met zijn ploeggenoot Federico Fazio en heeft daar een spierblessure aan overgehouden.

Advocaat weet nog niet of Strootman op tijd fit is voor het duel van zaterdag met Wit-Rusland. De kans bestaat dat hij dinsdag alleen tegen Zweden kan uitkomen of beide groepswedstrijden mist. AS Roma meldde woensdag op de site dat de middenvelder nog steeds last heeft van kneuzingen in zijn linkerbeen en dat zijn situatie per dag wordt bekeken.

Zonder Strootman bestaat de selectie van Oranje uit 24 fitte internationals. Tonny Vilhena lijkt zich te mogen opmaken voor een basisplaats als Strootman niet in actie kan komen.

Borisov

Oranje traint donderdag nog op De Toekomst in Amsterdam. Vervolgens vliegt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk.

Vrijdag traint Oranje in de Borisov Arena in Borisov, waar zaterdag om 20.45 uur het duel met Wit-Rusland gespeeld wordt.

Oranje moet in de laatste twee kwalificatiewedstrijden een achterstand van drie punten en zes doelpunten goedmaken op Zweden. Lukt dat niet, dan mist Nederland na het EK in Frankrijk ook het WK van volgend jaar in Rusland.

Live op de hoogte blijven van de duels van Oranje? Download de NUsport-app