Aanvoerder Popov dicht Bulgarije nog kansen toe in poule Oranje

Twee keer winnen in de laatste duels in kwalificatiegroep A, waarin ook Nederland uitkomt, behoort tot de mogelijkheden, aldus de 29-jarige aanvaller van Spartak Moskou.

''Er moeten nog wedstrijden in de groep worden gespeeld en een ommekeer is mogelijk. We gaan de maximale punten proberen te halen in deze twee wedstrijden, dus ze moeten ons nog niet afschrijven. We zijn thuis heel sterk'', aldus Popov.

Met nog twee duels te gaan staat Bulgarije vierde in de poule met twaalf punten uit acht wedstrijden. Frankrijk heeft zeventien punten, Zweden zestien en Nederland dertien.

Schorsing

Zaterdag wacht in Sofia eerst de koploper. Popov moet dat duel missen wegens een schorsing. Dinsdag speelt het Bulgaarse team uit tegen Luxemburg.

Nederland neemt het zaterdag in Minsk op tegen hekkensluiter Wit-Rusland. Zweden is dinsdag tegenstander van Oranje in de Arena.

