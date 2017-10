De Vrij doet verhalen over mijden Oranje af als 'absolute onzin'

Het meespelen van 25-jarige De Vrij leidde tot gefronste wenkbrauwen in Nederland, ook bij bondscoach Dick Advocaat en diens assistent Ruud Gullit. "Dat heb ik meegekregen", zegt hij tegen het AD. "Het is eigenlijk simpel: ik heb last van mijn lies. Dokter Edwin Goedhart van Oranje belde afgelopen week en toen heb ik eerlijk gezegd dat ik niet topfit ben."

Dat hij de interlands bewust zou mijden is "absolute onzin", beklemtoont De Vrij. "Ik speel heel graag voor het Nederlands elftal en iedereen die mij kent, weet dat. Ik snap dat mensen zich afvragen wat er aan de hand is."

De Vrij ontbrak vrijdag op de lijst met 24 namen die zich van Advocaat bij het Oranje mochten melden voor de WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden.

Volgens Advocaat kampte De Vrij met een liesblessure en zou hij niet op tijd fit zijn voor het cruciale tweeluik. Opmerkelijk genoeg speelde hij tweede dagen later wel ruim een uur mee in de competitiewedstrijd van Lazio tegen Sassuolo (6-1 winst). Hij wist bovendien één keer het net te vinden in het Stadio Olimpico.

Absolute onzin

"Stel dat ik alsnog zou zijn opgeroepen na die wedstrijd tegen Sassuolo, dan had ik zeker tot en met donderdag niet kunnen meetrainen met de groep. Dat is verre van ideaal", beseft de oud-Feyenoorder.

Zijn lies is ook niet opgeknapt van de wedstrijd, vertelt De Vrij. "Hij is erg stijf geworden. Deze week kan ik niet trainen, daarna proberen we de draad weer op te pakken. Ik heb 67 minuten gespeeld, maar dat was zeker niet pijnvrij. Elke pass die ik gaf, deed pijn."

Oranje probeert komende week zijn laatste kansen op plaatsing voor het WK te grijpen. Zaterdag is Wit-Rusland de tegenstander in Borisov, waarna dinsdag concurrent Zweden op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena.

Live op de hoogte blijven van de interlands van Oranje? Download de NUsport-app