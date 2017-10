PSV overwintert in Verenigde Staten en neemt deel aan Florida Cup

De Eindhovenaren verblijven van 5 tot en met 13 januari in de VS, meldt PSV dinsdag op de website van de club.

"We zijn erg trots dat PSV als eerste Nederlandse club deelneemt aan de Florida Cup", zegt technisch manager Marcel Brands. "Het is altijd interessant om te spelen op een internationaal podium, het helpt spelers om zich beter te ontwikkelen."

Bij de Florida Cup komen aansprekende clubs uit Europa en Zuid-Amerika in actie. Vorig jaar maakten onder meer VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, River Plate en Sao Paulo hun opwachting bij het Amerikaanse toernooi.

Dit jaar zijn naast PSV ook het Schotse Rangers FC en het Braziliaanse Corinthians van de partij. "In Florida ontmoeten we goede clubs, in erg goede omstandigheden", aldus Brands.

"Ik ben er zeker van dat het voor ons een perfecte voorbereiding is op de tweede seizoenshelft. Het is een fantastische uitdaging en een eer om naar Florida te komen in januari."

Bangkok

De laatste vier jaar overwinterde PSV in Zuid-Europa. In 2013 verbleven de Brabanders tijdens de winterstop voor het laatst buiten Europa, in Bangkok.

Daarna week de huidige koploper van de Eredivisie twee keer uit naar Maspalomas, de Canarische Eilanden, Malta en eerder dit jaar werd een trainingskamp belegd in het Spaanse Jerez de la Frontera.

