Verleden geeft Oranje weinig hoop op ruime zege in Wit-Rusland

Oranje speelde drie keer eerder uit tegen Wit-Rusland en in die wedstrijden werd in totaal maar drie keer gescoord. Alle drie de keren betrof het een duel in de EK-kwalificatie.

In 1995 ging Oranje met 1-0 onderuit in Minsk, in de 2003 werd door goals van Marc Overmars en Patrick Kluivert met 0-2 gewonnen en vier jaar later waren de Wit-Russen met 2-1 te sterk. Rafael van der Vaart maakte destijds de Nederlandse treffer.

In thuisduels presteert Oranje beter tegen Wit-Rusland. Alle vier de wedstrijden werden gewonnen en daarin vielen in totaal elf Nederlandse goals.

De laatste ontmoeting was aan het begin van de WK-kwalificatiereeks en toen won Oranje, destijds nog gecoacht door Danny Blind, in De Kuip met 4-1. Quincy Promes, die zaterdagavond door een blessure ontbreekt, maakte er twee. Ook Vincent Janssen en Davy Klaassen waren trefzeker.

Doelsaldo

Oranje moet in de wedstrijd tegen Wit-Rusland voorkomen dat concurrent Zweden, dat dinsdag de laatste tegenstander is in de groepsfase, verder uitloopt qua doelsaldo. Op dit moment heeft Zweden drie punten meer en staat het zes goals meer in de plus. Zaterdag spelen de Zweden thuis tegen Luxemburg.

Voordeel voor Nederland lijkt dat het met Wit-Rusland een ploeg treft die weinig vertrouwen kan putten uit recente resultaten. De Oost-Europeanen wonnen maar een van hun laatste twaalf WK-kwalificatiewedstrijden. In de afgelopen vijf duels maakte de ploeg van bondscoach Igor Kriushenko maar twee goals.

Wit-Rusland-Nederland begint zaterdag om 20.45 uur in de Borisov Arena en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. De aftrap bij Zweden tegen Luxemburg is al om 18.00 uur in Stockholm.