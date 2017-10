Inzetbaarheid Strootman tegen Wit-Rusland zeer twijfelachtig

Strootman kampt met een spierblessure. Woensdag wordt zijn situatie opnieuw bekeken en dan wordt duidelijk of hij kan spelen. Aanvankelijk zou de 37-voudig international zich maandag bij het Nederlands elftal melden, maar dat werd vanwege de blessure al een dag uitgesteld.

Een mogelijkheid is dat Strootman niet naar Wit-Rusland reist, maar wel gaat proberen om fit te worden voor de thuiswedstrijd tegen Zweden.

De 27-jarige Strootman liep de blessure zondag op in het uitduel met AC Milan (0-2 winst). Hij kwam hard in botsing met Roma-ploeggenoot Federico Fazio en moest het veld verlaten.

24 spelers

Door de afwezigheid van Strootman is Oranje woensdag om 11.45 uur in Katwijk met 24 spelers begonnen aan de eerste training in de aanloop naar de wedstrijd zaterdagavond in Borisov.

Het werd een ontspannen training. Bondscoach Dick Advocaat liet zijn spelers tennisballen jongleren. Daarna volgden een spelletje handbal en een positiespel met vier kleine doelen.

Volgende week dinsdag wordt de poulefase in de Arena afgesloten tegen Zweden. In de vorige interland, thuis tegen Bulgarije (3-1 winst), werd Strootman vervangen door Tonny Vilhena. Hij miste die wedstrijd wegens een schorsing, na zijn rode kaart tegen Frankrijk.

In de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden moet Oranje een verschil van drie punten en zes doelpunten op Zweden goedmaken. In dat geval plaatst de ploeg zich vermoedelijk voor de play-offs voor het WK in Rusland. Zweden neemt het zaterdag voor eigen publiek op tegen Luxemburg.

Wit-Rusland tegen Nederland begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse arbiter Michael Oliver. Zweden en Luxemburg trappen om 18.00 uur al af in Solna.