Bale mist cruciale WK-kwalificatieduels Wales door kuitblessure

Bale deed zondag ook niet mee in het duel van Real Madrid met Espanyol (2-0) in de Primera Division. De 28-jarige linkspoot is een zeer belangrijke speler voor Wales. Hij scoorde in de WK-kwalificatie vier van de twaalf doelpunten van Wales.

Wales speelt vrijdag in Tbilisi tegen het al uitgeschakelde Georgië en sluit de kwalificatiereeks drie dagen later in Cardiff af tegen directe concurrent Ierland.

De ploeg van Coleman staat op de tweede plaats in groep D, vier punten achter koploper Servië dat afkoerst op rechtstreekse plaatsing voor het WK volgend jaar in Rusland.

Play-offs

Wales richt zich vooral op de tweede plek. De Britten, die op het EK van vorig jaar verrassend de halve finales haalden, hebben één punt voorsprong op Ierland en vier op Oostenrijk.

De acht beste nummers twee van de negen groepen in Europa strijden in de play-offs om vier tickets voor het WK. Op dit moment is Wales de slechtste nummer twee, wat betekent dat het bij de huidige stand van zaken naast de play-offs grijpt.

Live op de hoogte blijven van de cruciale duels in de WK-kwalificatie deze week? Download de NUsport-app.