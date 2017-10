Klaassen rekent erop dat Koeman na interlandperiode trainer Everton is

"We zitten in een lastige periode. Er staat nog geen vast team, omdat we zoekende zijn. Het draait niet, maar er komt altijd een eind aan zo’n slechte periode. Ik reken erop dat Koeman nog gewoon trainer is van de club als ik terug ben", aldus Klaassen, die zich maandag in Noordwijk bij Oranje meldde.

Zondag verloor Everton met 0-1 van Burnley, waardoor de ‘Toffees’ zijn afgezakt naar de zestiende plaats in de Premier League. De druk op Koeman, die Everton vorig seizoen naar de zevende plaats leidde, neemt daardoor toe. Afgelopen zomer investeerde de club 158 miljoen euro in nieuwe spelers..

"Er is voor veel geld ingekocht en dus is het logisch dat de druk voelbaar is bij de club", zegt Klaassen. "Maar mensen vergeten weleens dat andere Premier League-clubs ook heel veel geld hebben uitgegeven."

Intensiteit

Klaassen was met 27 miljoen euro een van de grote aankopen, maar tot dusver heeft hij zijn waarde nog niet bewezen. De afgelopen weken zat de oud-Ajacied geregeld op de bank.

"De Premier League is anders qua intensiteit. Dat is wennen, maar dat wist ik van te voren. Juist daarom ben ik naar Engeland gegaan. Ik heb ook geen spijt van mijn keuze voor Engeland. Het gaat goed met me. Ik train lekker, al wil ik natuurlijk alles spelen."

Klaassen zegt daarom dat hij met een goed gevoel aankomt bij Oranje, dat zich opmaakt voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden uit tegen Wit-Rusland (7 oktober) en thuis tegen Zweden (10 oktober). "Het wordt lastig, maar niet onmogelijk. We gaan twee keer winnen en zoveel mogelijk scoren. Het geloof is er, het kan nog."

Wit-Rusland tegen Nederland begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse arbiter Michael Oliver. Zweden en Luxemburg trappen om 18.00 uur al af in Solna.