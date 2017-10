El Hamdaoui traint mee met Jong AZ en hoopt op Eredivisieclub

De 33-jarige aanvaller houdt volgens de club uit Alkmaar alleen zijn conditie op peil. El Hamdaoui, die zestien interlands voor Marokko op zijn naam heeft, speelde in twee eerdere periodes voor AZ.

"Ik wilde weer lekker trainen, omdat ik alleen voor mezelf trainde. Dit is wel anders", zegt El Hamdaoui dinsdag tegen RTV Noord Holland. "Ik zit nu op een leeftijd dat ik het wel goed vind hier. Een mooie club zou mooi zijn, op Eredivisieniveau."

Tussen 2007 en 2010 was hij zeer succesvol bij AZ in de Eredivisie. In het seizoen 2008/2009 werd hij met 23 doelpunten topscorer. Daarmee bleef hij toenmalig Ajacied Luis Suarez één treffer voor.

In het seizoen 2015/2016 keerde de spits kortstondig terug. Na zeven duels en één treffer verliet hij AZ in de winterstop om aan de slag te gaan bij Umm Salal in Qatar.

Landzaat

Behalve voor AZ, Umm Salal en Al-Taawon FC speelde El Hamdaoui met wisselend succes voor Excelsior, Tottenham Hotspur, Derby County, Willem II, Ajax, Fiorentina en Malaga.

Jong AZ speelt dit seizoen voor het eerst in de Jupiler League. Na zeven duels staat de ploeg van trainer Denny Landzaat op de achtste plaats. Vrijdag vanaf 20.00 uur speelt Jong AZ uit tegen Jong PSV.

