Spaanse bondscoach Lopetegui roemt instelling uitgejoelde Piqué

"Gerard gaat buitengewoon goed met de situatie om", zei Lopetegui tegen het radiostation Cadena COPE.

De verdediger van FC Barcelona stemde bij het illegale referendum zondag voor een onafhankelijk Catalonië. Na de wedstrijd tegen Las Palmas (3-0) - die wegens de onrust in Catalonië zonder publiek gespeeld werd - veroordeelde Piqué het optreden van de Spaanse politie. Bij het referendum vielen bijna negenhonderd gewonden.

Piqué dreigde zondag zijn interlandcarrière te beëindigen als Lopetegui of de Spaanse bond hem niet langer bij de ploeg wilde hebben. In oktober vorig jaar maakte Piqué al bekend dat hij na het WK van komende zomer in Rusland afscheid neemt als international.

"Ik wilde graag zien hoe Gerard ervoor stond. Hij was erg enthousiast en gemotiveerd op de training", stelde Lopetegui. "Hij is in orde en gebrand op een goed resultaat. Als dat niet zo was, dan had hij niet bij de ploeg kunnen zijn."

Piqué staat bekend als groot voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid. De 30-jarige verdediger heeft het al meerdere keren op sociale media aan de stok gekregen met spelers van Real Madrid, waardoor hij niet geliefd is bij een groot deel van de supporters van de nationale ploeg.

Spandoek

De Spaanse politie verwijderde bij de training in Madrid een spandoek met de tekst 'Ik wil niet dat je opstapt, ik wil dat je eruit wordt gezet, je bent om te kotsen'. Piqué werd tijdens de oefensessie luid uitgejoeld. De training werd zelfs voortijdig beëindigd, waarna de spelers niet met de media wilden praten.

Lopetegui vond niet dat zijn ploeg zonder publiek had moeten trainen vanwege de gespannen situatie in Catalonië. "Dat zou een verkeerde beslissing zijn geweest. Fans hebben het recht om hun mening te uiten."

"Ik weet dat de situatie onplezierig is. Daarom vraag ik de mensen wat meer redelijkheid en gezond verstand te gebruiken", aldus Lopetegui.

91 interlands

Piqué speelde 91 interlands voor Spanje en won met het land het WK in 2010 en het EK in 2012. Ook speelde hij negen officieuze interlands voor Catalonië.

Spanje speelt op vrijdag tegen in Alicante tegen Albanië en op maandag in Jeruzalem tegen Israël in de WK-kwalificatie. De koploper in groep G heeft een voorsprong van drie punten en een veel beter doelsaldo dan Italië.