Janssen vindt dat Oranje niet ten koste van alles moet jagen op goals

"In eerste instantie moet het doel niet zijn om zoveel mogelijk te scoren tegen Wit-Rusland. Nee, we moeten niet alles of niets spelen", benadrukt Janssen, die zich maandagavond bij het hotel van Oranje in Noordwijk meldde.

Toch lijkt het in de laatste twee speelronden in de groep van Oranje vooral om het doelsaldo te draaien, omdat concurrent Zweden, dat volgende week dinsdag de laatste tegenstander is, niet alleen drie punten meer heeft maar ook zes goals meer in de plus staat dan Nederland.

"Het belangrijkste is dat we Wit-Rusland verslaan, zodat we tegen Zweden nog alles in eigen hand hebben", vindt Janssen. "Als het loopt en de drie punten lijken binnen, kunnen we pas aan het doelsaldo gaan denken."

Onderschat

Voor de 23-jarige Janssen is zaterdag in Borisov waarschijnlijk een belangrijke rol weggelegd omdat hij onder bondscoach Dick Advocaat nog altijd de eerste spits is van Oranje. Daarbij is zijn transfer vorige maand op huurbasis van Tottenham Hotspur naar Fenerbahçe niet onbelangrijk geweest, want bij de Turkse club speelt hij eindelijk weer hele wedstrijden.

"Ik ben gelukkig met mijn stap naar Turkije", zegt Janssen, die in zijn eerste vier wedstrijden voor Fenerbahçe twee keer scoorde. "Of er iets van me af is gevallen? Dat is overdreven, maar ik ben blij dat ik me weer elke week kan bewijzen."

"Fenerbahçe is een mooie club en de Turkse competitie wordt misschien een beetje onderschat. Bovendien ben ik goed gestart. Deze lijn wil ik doortrekken bij Oranje en ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken. We moeten naar het WK. Ik wil er niet aan denken dat we Rusland niet halen."

Wit-Rusland tegen Nederland begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse arbiter Michael Oliver. Zweden en Luxemburg trappen om 18.00 uur al af in Solna.

