Van Dijk heeft nergens spijt van na turbulente zomer bij Southampton

"Er is veel gebeurd deze zomer. Ik heb veel gehoord en veel geleerd. Het was een hele levenservaring", keek Van Dijk bij aankomst bij het hotel van Oranje in Noordwijk terug op het conflict met zijn club. "Of ik ergens spijt van heb? Nee, ik heb nergens spijt van."

Tot teleurstelling van Van Dijk wilde Southampton hem niet verkopen aan Liverpool. De 26-jarige verdediger botste met de clubleiding en mocht niet meer meetrainen met de selectie. Na het verstrijken van de transferdeadline sloot hij pas weer aan bij de groep van trainer Mauricio Pellegrino.

"Ik ben nog steeds speler van Southampton en dat zal minimaal tot de winterstop zo blijven", beseft Van Dijk. "Daarna zien we wel wat er gebeurt. Als speler wil ik me doorontwikkelen en als daar een kans toe is, dan wil ik die pakken. Southampton ging daar afgelopen zomer niet in mee. Dat valt te begrijpen, maar voor mij is het wel teleurstellend."

Professioneel

De twaalfvoudig international zegt geen moeite te hebben om zich op te laden voor Southampton, waarvoor hij zaterdag tegen Stoke City (2-1 verlies) voor het eerst sinds januari weer een hele wedstrijd speelde.

"Ik ben zo professioneel dat ik altijd honderd procent geef voor mijn club en voor het team. En omdat ik ook nog eens lang geblesseerd was, kon ik al helemaal niet wachten om weer negentig minuten in de Premier League te spelen."

De volledige wedstrijd met Southampton zorgde ervoor dat Van Dijk maandagochtend alsnog bij Oranje werd gehaald voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden uit tegen Wit-Rusland (7 oktober) en thuis tegen Zweden (10 oktober).

"Wedstrijdfit is anders, maar fysiek ben ik al twee maanden fit", zei Van Dijk. "Ik kan alles geven voor het Nederlands elftal en ben superblij dat ik zo snel weer mag aansluiten. Hopelijk kan ik het vertrouwen van de bondscoach terugbetalen."

Wit-Rusland tegen Nederland begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse arbiter Michael Oliver. Concurrent Zweden en Luxemburg trappen om 18.00 uur al af in Solna.