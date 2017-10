Robben baalt van 'onzincitaten' over ontslagen Bayern-trainer Ancelotti

De 33-jarige vleugelspeler zou gezegd hebben dat er bij het jeugdteam van zijn zoontje beter getraind wordt dan onder Ancelotti, zo tekende Kicker op.

"Er verschijnen nu ineens dingen in de pers waar ik heel duidelijk afstand van wil doen. Het zijn onzincitaten", zei Robben maandagavond in Noordwijk, waar hij zich meldde bij het Nederlands elftal.

De 94-voudig international is zelfs kwaad over de quotes. "Ik kan hier heel slecht tegen, omdat ik de laatste ben die zal natrappen naar een trainer, een speler of wie dan ook. Je moet gewoon een kerel zijn als iemand vertrekt en niet natrappen."

Met Willy Sagnol heeft Bayern al een (tijdelijke) opvolger voor Ancelotti. De Fransman haalde Robben zaterdag in de Bundesliga-wedstrijd tegen Hertha BSC naar de kant. Robben leek geprikkeld, maar volgens hem is er ook tussen hem en de nieuwe trainer niets aan de hand.

"Ik was teleurgesteld, omdat we een 2-0 achterstand weggaven. En verder is het de keuze van de trainer om mij te wisselen en dat accepteer ik. Teleurgesteld zijn mag als speler."

Publiek bedanken

Net als bij Bayern komt Robben bij Nederlands elftal bij een ploeg waarvan de resultaten niet zo zijn als gewenst. Na de 3-1 zege vorige maand op Bulgarije was de captain van Oranje zelfs kritisch naar zijn medespelers. Hij mist in het veld de drive om met een groter verschil te winnen.

"Ik zat na die wedstrijd nog vol adrenaline, maar het is niet dat ik spijt heb van die uitspraken", keek Robben maandagavond terug. "Je geeft alles om het WK te halen. Iedereen moet dondersgoed beseffen waar het om draait."

"Maar in de media werd het allemaal wel een beetje opgeblazen. Het ging er zelfs over dat ik alleen een ereronde liep als een soort statement. Misschien had ik als aanvoerder de jongens nog even samen moeten roepen om het publiek te bedanken, maar zo'n grote zaak is het allemaal niet."

Zware missie

Zaterdag wacht Robben en Oranje de volgende interland in de WK-kwalificatie. Wit-Rusland is dan in Borisov de tegenstander, waarna de groepsfase dinsdag in de Arena wordt afgesloten tegen concurrent Zweden, dat drie punten meer én een beter doelsaldo heeft.

"Het wordt geen kansloze missie, maar wel een heel zware missie", beseft Robben. "Ik denk dat er komend weekend al een hoop duidelijk wordt. Wij moeten tegen Wit-Rusland minimaal net zo'n goede uitslag neerzetten als Zweden tegen Luxemburg, want anders moeten we de laatste wedstrijd met meer dan 3-0 winnen."

"Ik ben absoluut positief gestemd, maar ook realistisch. Zweden mag qua doelsaldo komend weekend niet op ons uitlopen."

Wit-Rusland tegen Nederland begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse arbiter Michael Oliver. Zweden en Luxemburg trappen om 18.00 uur al af in Solna.

