Dit seizoen geen promotie en degradatie tussen Eerste en Tweede Divisie

Bij de vergadering werd onder meer gedebatteerd over verplichte promotie en degradatie binnen voetbalpiramade.

Vertegenwoordigers uit het betaald voetbal en amateurvoetbal beslisten dat de kampioen van de Tweede Divisie na afloop van het lopende seizoen niet promoveert en dat de hekkensluiter van de Jupiler League niet afzakt naar het derde niveau binnen de voetbalpiramide.

Binnen het amateurvoetbal is er veel weerstand tegen verplichte promotie, omdat daar veel extra licentie-eisen bij komen kijken. Daarom werden maandag ook de afspraken over het minimumaantal contractspelers versoepeld.

Volgend seizoen geldt bovendien een maximumaantal beloftenteams in de Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse. De toetreding van tweede elftallen is ook een doorn in het oog van de amateurclubs.

Duidelijk traject

Afgelopen zomer bleek er nog onvoldoende draagvlak voor een flink aantal afspraken binnen de voetbalpiramide. Daarom gingen directeuren van clubs uit het betaald voetbal en amateurvoetbal maandag weer om de tafel.

De komende maanden gaan twee verkenners in kaart brengen wat de wensen zijn. In maart 2018 leggen zij concrete voorstellen neer bij de KNVB, waarover de vertegenwoordigers komend voorjaar opnieuw een besluit nemen. "Het is goed dat er nu een duidelijk traject ligt waarin iedereen zich kan vinden", zegt bondsvoorzitter Michael van Praag.

"We moeten er samen uitkomen en daarom samen terug naar de tekentafel. Daar zullen we ons gemeenschappelijke doel moeten herbevestigen en samen moeten kijken hoe en waarmee we dat gaan realiseren", aldus de preses van de voetbalbond.

"Dat vraagt van iedereen een open en coöperatieve opstelling. Geen loopgravendiscussie, maar een open dialoog. Geen vooringenomen stellingen, maar zonder randvoorwaarden het gesprek aangaan. Goed te zien dat alle partijen hier ook voor open staan."

In december 2014 werd het besluit genomen om een voetbalpiramide op te zetten in het Nederlandse voetbal. Tot die tijd was sowieso al niet mogelijk om te degraderen uit de Eerste Divisie.