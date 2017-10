Opgeluchte Keizer hoopt dat zege doorwerkt in 'moraal en spirit' Ajax

Ajax wendde zondag in Friesland een nog grotere crisis af door een klinkende overwinning bij het tot dan toe nog ongeslagen sc Heerenveen (0-4).

Die knappe uitzege kwam als geroepen en was bijzonder belangrijk, beaamt Keizer. "Zeker voor het moraal en de spirit van het team", geeft hij maandag toe in gesprek met Ajax TV.

Toch rekent de coach zich allerminst rijk na de welkome winst in het Abe Lenstra Stadion. "We weten dat we nog steeds niet op de goede plek staan, dus we moeten nog steeds door en kunnen beter."

"Het is niet zo dat ik nu van de daken loop te schreeuwen dat we gewonnen hebben", verzekert Keizer, die zondag direct al benadrukte dat Ajax er nog lang niet is. "Het is een overwinning en we gaan weer verder."

Druk

De Amsterdammers kenden een belabberde seizoensstart en staan na zeven speelrondes op de zesde plek in de Eredivisie. Bovendien ontbreekt de club voor het eerst sinds 1966 in een Europees hoofdtoernooi.

Vorige week ging Ajax op eigen veld pijnlijk onderuit tegen Vitesse (1-2), waarna de druk op de opvolger van Peter Bosz toenam. Keizer ging echter niet gebukt onder die situatie. "De druk was bij mij niet meer dan bij een normale wedstrijd."

"Je kan niet nerveuzer of zenuwachtiger zijn, want het is gewoon een wedstrijd die je goed moet coachen. Ik ben gewoon mezelf. Je hebt de juiste wedstrijdspanning en het is alleen maar lekker om een wedstrijd te coachen."

Zorgen

Desondanks werd Keizer maandag wel met een glimlach wakker. "Feit is dat je je zorgen maakt over je team en het spel", aldus de Amsterdammer. "Dus dan ben je vanochtend natuurlijk wel iets blijer."

Uiteindelijk is Keizer ook alleen maar blij dat de verwachtingen zo hoog zijn bij Ajax. "Gelukkig maar, want dat is de grote club die je bent. Verliezen is eigenlijk geen optie."

De komende anderhalve week werkt de oud-trainer van de beloftenploeg vanwege de interlandperiode met een kleinere groep toe naar eerstvolgende wedstrijd, op zaterdag 14 oktober thuis tegen Sparta Rotterdam.

Live op de hoogte blijven van al het nieuws uit de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie