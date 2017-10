Duitse bond krijgt boete van 36.000 euro voor nazileuzen fans in Praag

De tuchtcommissie van de FIFA straft de DFB voor het wangedrag van de meegereisde aanhang in Praag, waar nationaalsocialistische liederen klonken in het uitvak en 'Sieg Heil' werd geroepen.

Dat gebeurde op 1 september tijdens het met 1-2 gewonnen WK-kwalificatieduel, dat bovendien werd ontsierd door vuurwerk en een verstoorde minuut stilte voor twee Tsjechische officials in de Eden Arena.

Het ging in het stadion van Slavia Praag om zo'n tweehonderd fans, die geïdentificeerd werden als supporters van Dynamo Dresden. Zij lieten zich ook negatief uit over de Duitse spits Timo Werner, die onder contract staat bij aartsrivaal RB Leipzig.

Duitsland is nog zonder puntenverlies in kwalificatiepoule C en heeft nog maar één zege nodig voor een ticket naar Rusland. Donderdag is de eerste kans voor de equipe van bondscoach Joachim Löw, in en tegen Noord-Ierland.

Bekijk het programma en de standen in de WK-kwalificatie