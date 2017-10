Overzicht WK-kwalificatie: Tapia versus Messi, IJsland in Turkse heksenketel

Syrië-Australië (donderdag, 14.30 uur in Melaka en dinsdag 11.00 uur in Sydney)

Ondanks de oorlog tegen IS kan Syrië zich zomaar plaatsen voor het WK. Dan moet eerst Australië worden verslagen in een play-off. Het eerste treffen vindt plaats in de Maleisische stad Melaka, waar Syrië vanwege de onveilige situatie in eigen land naar uitwijkt. Vijf dagen later is de return in Sydney.

Voor Syrië kan het toernooi in Rusland het eerste WK ooit worden. Australië is er vier keer bij geweest, waaronder de laatste drie keer. In 2006 werd het beste resultaat behaald, toen 'Socceroos' onder Guus Hiddink in de achtste finale strandden.

De winnaar van de play-off speelt nog een intercontinentale play-off om een WK-ticket. Tegenstander is dan een land uit de Noord- en Midden Amerikaanse regio.

Montenegro-Denemarken (donderdag, 20.45 uur in Podgorica)

De Deense Ajacieden Kasper Dolberg en Lasse Schöne zijn geselecteerd voor de duels met Montenegro en Roemenië. De Scandinaviërs zullen op hun hoede zijn voor Montenegro, want in Kopenhagen werd eerder deze kwalificatiecampagne met 0-1 verloren van de Oost-Europeanen. Het scheelde niet veel of bondscoach Age Hareide had na die wedstrijd op zoek kunnen gaan naar een nieuwe baan.

Beide landen strijden om de tweede plek in groep E. Zowel het puntenaantal als het doelsaldo is exact gelijk. Mochten de Montenegrijnen zich plaatsen voor het WK, dan is dat voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van het land. In 2006 was het Montenegro al onafhankelijk, maar deelde het op het WK nog een elftal met buurland Servië.

Argentinië-Peru (vrijdag, 01.30 uur in Buenos Aires)

Renato Tapia van Feyenoord komt tegenover een getergde Lionel Messi te staan. Argentinië staat slechts vijfde en heeft de malaise nog geen halt toe kunnen roepen in deze kwalificatiereeks. Zelfs van hekkensluiter Venezuela won de ploeg van Jorge Sampaoli, bondscoach sinds het ontslag van Edgardo Bauza in april, niet (1-1). De eerste vier landen uit Zuid-Amerika plaatsen zich direct voor het WK, waardoor de verliezend finalist van 2014 nog allerminst zeker is van deelname aan de eindronde.

De Argentijnen kunnen de vierde plek in een rechtstreeks duel afpakken van de Peruanen. Dat moet dan wel gebeuren zonder Sergio Aguero. De spits van Manchester City brak vorige week een rib bij een auto-ongeluk in Amsterdam op de terugweg van een concert.

De twee landen staan hebben voorafgaand aan dit duel evenveel punten. Peru heeft wel een beter doelsaldo en kan voor het eerst sinds 1982 weer eens naar het WK.

Turkije-IJsland (vrijdag, 20.45 uur in Eskisehir)

IJsland dicht bij een debuut op een WK-eindronde. De kwartfinalist van het EK 2016 staat in het Turkse Eskisehir ongetwijfeld een heksenketel te wachten.

Het belooft enorm spannend te worden in groep I, want behalve Turkije en IJsland kunnen Oekraïne en Kroatië nog naar het WK. De Kroaten en de IJslanders staan er het beste voor met zestien punten. Turkije en Oekraïne hijgen met veertien punten in hun nek. Kroatië speelt uit tegen Oekraïne.

Verenigde Staten-Panama (zaterdag, 01.35 uur in Orlando)

De Verenigde Staten dreigen voor het eerst sinds 1986 een WK te missen. Panama staat met nog twee wedstrijden te gaan op de derde plaats in de kwalificatiereeks van Noord- en Midden-Amerika, die recht geeft op deelname aan de eindronde. De VS staat vierde en daarmee op een play-offplek.

De onzekere uitgangspositie van de Amerikanen is te wijten aan de slechte resultaten van vorige maand. Tegen Honduras en Costa Rica pakte de VS slechts één punt.

Panama bereikte nog nooit een WK en kan plaatsing voor Rusland al ruiken. Naast de VS kan ook Honduras Panama nog voorbijstreven op de ranglijst. Om zeker te zijn van een WK-ticket, moeten de Panamezen nog twee keer winnen.

Zweden-Luxemburg (zaterdag, 18.00 uur in Solna)

Op de avond dat Oranje zijn WK-kansen in leven moet houden tegen Wit-Rusland, gaat Zweden proberen niet te struikelen over Luxemburg. De uitslag van deze wedstrijd, die eerder op de avond wordt gespeeld, is heel belangrijk voor het Nederlands elftal.

Bij een eventuele monsterzege van Zweden op Luxemburg staat Nederland voor een schier onmogelijke opgave om nog kwalificatie af te dwingen. Maar bij een Luxemburgse stunt ziet de wereld er voor Oranje plots een stuk vrolijker uit.

Stunten kan Luxemburg, zo bleek in de vorige wedstrijd tegen Frankrijk. In Toulouse speelde de huidige nummer 101 van de FIFA-ranglijst 0-0 gelijk tegen Les Bleus.

Marokko-Gabon (zaterdag, 21.00 uur in Casablanca)

Door de gemiste penalty van Hakim Ziyech tegen Mali (0-0) vorige maand bevindt Marokko zich in een lastig parket. Wellicht dat de middenverlder van Ajax zijn misser goed kan maken tegen Gabon, dat ook nog in de race is voor kwalificatie.

De winnaar van dit duel wordt de uitdager van koploper Ivoorkust. Met zeven punten gaan de Ivorianen aan de leiding en de Marokkanen en Gabonezen volgen met zes en vijf. Alleen de groepswinnaars van de vijf Afrikaanse poules gaan naar Rusland.

Marokko heeft met vier deelnames duidelijk meer WK-ervaring dan Gabon (nog nooit van de partij). De Noord-Afrikanen hebben naast Ziyech nog een behoorlijk Nederlands tintje met Karim El Ahmadi (Feyenoord), Mimoun Mahi (FC Groningen) en de in Nederland geboren Nordin Amrabat (Leganes), Mbark Boussoufa (Al Jazria) en Oussama Tannane (Las Palmas).

Bij de Gabonezen spreekt maar één man echt tot de verbeelding: Pierre-Emerick Aubameyang. De spits van Borussia Dortmund speelde in januari zijn laatste interland.

Wales-Ierland (zondag, 20.45 uur in Cardiff)

Zonder de aan zijn kuit geblesseerde sterspeler Gareth Bale hoopt Wales zich voor het eerst sinds 1958 voor een WK te plaatsen. Ierland is er ook al een tijd niet bij geweest. De laatste deelname van de 'Boys in Green' aan een WK was in 2002 in Japan en Zuid-Korea.

Beide landen strijden achter koploper Servië om de tweede plaats in groep D. Wales heeft een punt voorsprong op de Ieren en speelt vrijdag eerst nog in Georgië. Ierland krijgt dan Moldavië op bezoek.

Portugal-Zwitserland (dinsdag, 20.45 uur in Lissabon)

Europees kampioen Portugal kan het WK nog mislopen. Dat zou na Tsjechoslowakije in 1978, Denemarken in 1992 en Griekenland in 2004 de vierde Europese titelhouder zijn die niet naar het daaropvolgende WK gaat.

In groep B zijn koploper Zwitserland en Portugal al zeker van een plek bij de eerste twee. Portugal kan in een rechtstreeks duel met de Zwitsers de koppositie op de valreep overnemen.

Cristiano Ronaldo is momenteel topscorer van de Europese kwalificatie met veertien goals. Wereldwijd staat hij nog op de derde plaats achter Mohammed Al Sahlawi van Saudi-Arabië en Ahmed Khalil van de Verenigde Arabische Emiraten die zestien keer scoorden. De eerzuchtige Ronaldo heeft in de duels tegen Andorra (zaterdag) en Zwitserland ongetwijfeld zijn zinnen gezet op de topscorerstitel.

