Overzicht WK-kwalificatie: Mogelijk geen Messi en Ronaldo in Rusland

Wales-Ierland (maandag, 20.45 uur in Cardiff)

Zonder de aan zijn kuit geblesseerde sterspeler Gareth Bale hoopt Wales zich voor het eerst sinds 1958 voor een WK te plaatsen. Ierland is er ook al een tijd niet bij geweest. De laatste deelname van de 'Boys in Green' aan een WK was in 2002 in Japan en Zuid-Korea.

Beide landen strijden achter koploper Servië om de tweede plaats in groep D en daarmee een ticket voor de play-offs. Wales heeft een punt voorsprong op de Ieren. De ploeg van bondscoach Chris Coleman heeft dus aan een gelijkspel voldoende, Ierland moet winnen.

Oekraïne-Kroatië (maandag, 20.45 uur in Kiev)

In een rechtstreeks duel in groep I gaan Oekraïne en Kroatië uitmaken wie de WK-aspiraties in leven kan houden. Beide landen hebben zeventien punten, maar de Kroaten staan drie goals meer 'in de plus'.

Met spelers als Luka Modric, Ivan Rakitic en Mario Mandzukic heeft Kroatië genoeg topspelers voor deelname aan een WK eindronde. Oekraïne heeft op Andriy Yarmolenko na geen grote namen in de selectie, maar een winstpartij volstaat om toch de play-offs in te gaan.

Wie denkt dat de Kroaten aan een gelijkspel genoeg hebben voor het behalen van de play-offs, kan bedrogen uitkomen. Bij een remise wordt Kroatië met achttien punten tweede in de groep en mogelijk is het dan de slechtste runner-up van de negen Europese poules.

Bij winst ziet het er beter uit voor de Oost-Europeanen en kunnen ze zelfs groepswinnaar worden. Dit laatste geldt ook voor Oekraïne maar dan moet IJsland wel punten verspelen tegen Kosovo.

Australië-Syrië (dinsdag, 11.00 uur in Sydney)

Ondanks de oorlog tegen IS kan Syrië zich zomaar plaatsen voor het WK. Dan moet eerst Australië worden verslagen in een play-off. Het eerste treffen eindigde in de Maleisische stad Melaka eindigde in 1-1. Vanwege de onveilige situatie in eigen land moest Syrië uitwijken naar Maleisië. De return in Sydney gaat de beslissing brengen.

Voor Syrië kan het toernooi in Rusland het eerste WK ooit worden. Australië is er vier keer bij geweest, waaronder de laatste drie keer. In 2006 werd het beste resultaat behaald, toen 'Socceroos' onder Guus Hiddink in de achtste finale strandden.

De winnaar van de play-off speelt nog een intercontinentale play-off om een WK-ticket. Tegenstander is dan een land uit de Noord- en Midden Amerikaanse regio.

Portugal-Zwitserland (dinsdag, 20.45 uur in Lissabon)

Europees kampioen Portugal kan het WK nog mislopen. Dat zou na Tsjechoslowakije in 1978, Denemarken in 1994 en Griekenland in 2006 de vierde Europese titelhouder zijn die niet naar het daaropvolgende WK gaat.

In groep B zijn koploper Zwitserland en Portugal al zeker van een plek bij de eerste twee. Portugal kan in een rechtstreeks duel met de Zwitsers de koppositie op de valreep overnemen. Anders rest een play-off ronde en blijft WK-deelname onzeker.

Cristiano Ronaldo is momenteel tweede in de topscorerslijst van de Europese kwalificatie met vijftien goals. De Pool Robert Lewandowski streefde hem zondag voorbij door zijn zestiende binnen te schieten. Wereldwijd staat Ronaldo op de vierde plaats want ook Mohammed Al Sahlawi van Saudi-Arabië en Ahmed Khalil van de Verenigde Arabische Emiraten scoorden zestien keer. De eerzuchtige Portugees heeft in het duel tegen Zwitserland ongetwijfeld zijn zinnen gezet op de topscorerstitel.

Ecuador-Argentinië (woensdag, 01.30 uur in Quito)

Argentinië leeft tussen hoop en vrees toe naar de wedstrijd tegen Ecuador. Met het doelpuntloze gelijkspel vrijdag tegen Peru hebben de Argentijnen het niet makkelijker gemaakt voor zichzelf.

Argentinië is al sinds 1974 op ieder WK present maar momenteel is het land terug te vinden op een zesde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule. De eerste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi terwijl de nummer vijf nog een play-off duel wacht met Nieuw-Zeeland, die als kampioen van Oceanië ook nog een horde te nemen heeft.

Een gelijkspel of zelfs een verlies is mogelijk genoeg voor Argentinië om de vijfde plek over te nemen van Peru. Voor dat laatste scenario moeten Renato Tapia en zijn landgenoten wel met grotere cijfers verliezen van Colombia dan de Argentijnen doen. Wanneer Argentinië gelijkspeelt kan ook Chili nog worden voorbijgestreefd op de ranglijst. Dat betekent wel dat de Chilenen met twee doelpunten of meer ten onder moeten gaan tegen Brazilië.

Panama-Costa Rica (woensdag, 02.00 uur in Panama-Stad)

Naast de VS is ook Panama nog niet zeker van deelname aan het WK. De Panamezen staan momenteel vierde in de Noord-Amerikaanse kwalificatiereeks. Als ze die positie vasthouden, wacht in de play-off ronde de nummer vijf uit Zuid-Amerika in de strijd om een startbewijs.

Om de play-off deelname definitief veilig te stellen, moet Panama winnen van Costa Rica, wat zich gisteren plaatste dankzij een gelijkspel tegen Honduras (1-1). Datzelfde Honduras is de uitdager van de VS en Panama in de strijd om WK-deelname.

Panama heeft plaatsing voor het eerste WK in haar geschiedenis nog volledig in eigen hand. Honduras krijgt nog groepswinnaar Mexico op bezoek in de laatste wedstrijd.

Bekijk het programma en de stand in de WK-kwalificatie

Live op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in WK-kwalificatie komend weekend? Download de NUsport-app