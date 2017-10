Uitspraak over bizarre penaltyserie Lisse en Hoek uiterlijk 9 oktober

De Tweede Divisionist uit Lisse had het kort geding aangespannen tegen de KNVB, dat de penaltyserie op woensdag 11 oktober wil laten overnemen.

FC Lisse won de strafschoppenserie tegen Hoofdklasser Hoek twee weken geleden met 5-4 nadat het na negentig minuten en verlenging gelijk was. De bond vindt dat de penalty's over moeten, omdat scheidsrechter Marc Nagtegaal ze volgens het zogeheten ABBA-principe liet nemen.

Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Dit is echter in strijd met de KNVB-reglementen, waarin staat dat de strafschoppen om en om genomen moeten worden.

De spelers van Lisse en Hoek hoorden op het hoofdveld van Sportpark Ter Specke pas in de middencirkel dat de strafschoppen via het ABBA-systeem genomen zouden worden.

Chaos

Volgens de raadsman van FC Lisse is het besluit van de KNVB om de strafschoppen over te doen in strijd met de statuten. "De scheidsrechter beslist. Zijn besluiten zijn bindend en moeten te allen tijde worden gerespecteerd", aldus de advocaat.

Het wordt chaos als achteraf beslissingen van de arbitrage kunnen worden ingetrokken, stelt hij. "In elke wedstrijd maken de scheidsrechters fouten."

In de tweede ronde van het bekertoernooi speelt Lisse of Hoek op woensdag 25 oktober op bezoek bij Heracles Almelo. Dat duel begint om 19.45 uur.