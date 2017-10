AZ rest van seizoen zonder Vejinovic door zware knieblessure

De 27-jarige Vejinovic liep zijn blessure zondag op in het met 0-4 verloren thuisduel met Feyenoord, de club waar hij nog tot medio 2019 onder contract staat. Hij moest zich vlak voor rust laten vervangen door Dabney dos Santos.

Vejinovic is al de tweede speler van AZ die dit seizoen een zware knieblessure oploopt. In de eerste speelronde viel talent Calvin Stengs in het uitduel met PSV (3-2 verlies) al met een ernstige kwetsuur uit. Hij is eveneens de rest van het seizoen uitgeschakeld.

In de zomer van 2015 verruilde Vejinovic Vitesse voor Feyenoord. In Rotterdam slaagde de middenvelder er niet in om een basisplaats te veroveren, waardoor hij afgelopen zomer voor een verhuurperiode koos bij zijn oude club AZ.

Met Vejinovic als basisspeler kende AZ een wisselvallige start van het seizoen. De ploeg van trainer John van den Brom pakte in de eerste zeven wedstrijden twaalf punten en staat daarmee op de achtste plaats.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie