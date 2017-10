Van Dijk alsnog in selectie Oranje voor cruciale WK-kwalificatieduels

De twaalfvoudig international was aanvankelijk buiten de selectie gelaten omdat hij de laatste weken weinig in actie kwam bij zijn club Southampton.

Van Dijk (26) speelde zaterdag voor het eerst in acht maanden negentig minuten mee bij de Premier League-club. Hij miste een groot deel van de start van het nieuwe seizoen na een conflict doordat een transfer naar een Engelse topclub ondanks interesse van Liverpool en Chelsea niet doorging.

De laatste interland van Van Dijk, die in het verleden uitkwam voor FC Groningen en Celtic, dateert van november vorig jaar. Destijds werd er in en tegen Luxemburg met 1-3 gewonnen.

De selectie van het Nederlands elftal, die maandagavond verzamelt in Noordwijk, bestaat nu uit 25 spelers. Oranje neem het zaterdag om 20.45 uur in Borisov op tegen Wit-Rusland en speelt drie dagen later eveneens om 20.45 uur tegen Zweden in Amsterdam.

Doelsaldo

Nederland moet de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden ruim winnen om de tweede plaats in groep A van de WK-kwalificatie te veroveren op Zweden.

De Scandinaviërs, die het zaterdag thuis opnemen tegen Luxemburg, hebben drie punten meer. Bovendien beschikt Zweden over een veel beter doelsaldo (+11 om +5) dan Oranje.

De beste acht nummers twee van alle negen poules spelen in de play-offs om vier resterende tickets voor het eindtoernooi in Rusland. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks. De laatste keer dat Nederland op het WK ontbrak was in 2002 onder Louis van Gaal.

Selectie Oranje

Doel: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Virgil van Dijk, Wesley Hoedt (beiden Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt, Joël Veltman (beiden Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Davy Klaassen (Everton), Davy Pröpper (Birghton), Kevin Strootman (AS Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lissabon), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV), Arjen Robben (Bayern München).

