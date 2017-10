Everton-eigenaar houdt ondanks dramatische reeks geloof in Koeman

Everton ging zondag in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Burnley en staat na zeven speelrondes slechts zestiende in de Premier League. In de Europa League vallen de resultaten tot dusver ook tegen.

"Het is nog vroeg in het seizoen en Koeman heeft volledig mijn vertrouwen. We kennen de de verwachtingen van onze fans en zullen ze niet in de steek laten", laat Moshiri maandag weten aan talkSPORT.

"We zitten in een slechte fase, maar we hebben tegen vier titelkandidaten gespeeld, waarvan drie uitwedstrijden. Alleen het verlies tegen Burnley was onverwacht."

De 54-jarige Koeman, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij Everton, versterkte zijn selectie afgelopen zomer voor miljoenen. Onder anderen Wayne Rooney, die overkwam van Manchester United, keerde terug op Goodison Park.

Vermoeidheid

Moshiri (62) wijt de slechte resultaten van Koeman met Everton mede aan het drukke programma dat de 'Toffees' in het nog jonge seizoen kennen.

"De vier voorrondeduels en twee groepsduels in de Europa League helpen daarbij niet mee. Er is bij de spelers sprake van mentale en fysieke vermoeidheid. Er zijn zeven blessures."

Koeman krijgt op zondag 15 oktober de kans op eerherstel met Everton, wanneer hij met zijn ploeg na de interlandperiode op bezoek gaat bij Brighton & Hove Albion.

In de Europa League staat Everton in groep E vierde en laatste na verlies tegen Atalanta Bergamo (3-0) en een gelijkspel tegen Apollon Limassol (2-2). Op 19 oktober is Olympique Lyon in Liverpool de volgende opponent.

