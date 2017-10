Engelse arbiter Oliver leidt cruciaal duel Oranje in Wit-Rusland

De 32-jarige Oliver floot nog niet eerder een duel van Nederland in deze WK-kwalificatiereeks. Wel was hij de arbiter bij het duel tussen Zweden en Bulgarije (3-0) uit de groep van Oranje.

Karasev stond niet eerder als scheidsrechter op het veld bij een kwalificatieduel uit groep A. De Rus floot Nederland in september 2014 in het oefenduel met Italië.

Oranje verloor destijds met 2-0 door treffers van Ciro Immobile en Daniele de Rossi. Bruno Martins Indi kreeg na negen minuten een rode kaart.

Doelsaldo

Nederland moet winnen op bezoek bij Wit-Rusland om uitzicht te houden het WK van volgend jaar in Rusland. Het duel in Borisov begint om 20.45 uur. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat staat op de derde plaats in groep A, vier punten achter koploper Frankrijk en drie punten achter Zweden.

Het doelsaldo van Zweden, dat volgende week naar de Johan Cruijff Arena komt voor een wellicht beslissend duel, is aanzienlijk beter (+11 tegen +5). De Zweden spelen zaterdag eerst om 18.00 uur thuis tegen Luxemburg.

De beste acht nummers twee van de negen kwalificatiepoules spelen in de play-offs om vier resterende tickets voor het WK. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks. De laatste keer dat Nederland het WK niet haalde, was in 2002 onder Louis van Gaal.

Bekijk het programma en de standen in de WK-kwalificatie