Piqué bedankt wellicht voor Spanje vanwege standpunt over Catalonië

"Ik denk dat ik voor Spanje kan blijven spelen. Er zijn veel mensen in Spanje die het niet eens zijn met wat er is gebeurd en die in democratie geloven", zegt Piqué op de website van zijn club FC Barcelona.

"Maar als het bestuur van de Spaanse bond mij als een probleem ziet, dan zal ik het team verlaten."

Piqué moet zich deze week bij de Spaanse ploeg melden voor de WK-kwalificatieduels met Albanië (vrijdag in Alicante) en Israël (volgende week maandag in Jeruzalem). Met nog twee wedstrijden te gaan is Spanje koploper in groep G van de WK-kwalificatie, met een voorsprong van drie punten op Italië.

Zonder publiek

Met Barcelona speelde Piqué zondag door de onrustige situatie in Catalonië zonder publiek tegen Las Palmas. Het competitieduel in Camp Nou werd met 3-0 gewonnen.

"Dit was een zware wedstrijd om te spelen", aldus de centrale verdediger. "Het bestuur van de club wilde de wedstrijd uit laten stellen, maar dat was voor de Spaanse bond niet mogelijk. We hebben het met de spelers besproken en het bestuur heeft bepaald dat we achter gesloten deuren zouden spelen."

Piqué, geboren en getogen in Barcelona, stemde zelf zondagochtend voor de onafhankelijkheid van Catalonië, net als negentig procent van de stemmers. "Het was een zware dag. De beelden van de politie en de Guardia Civil spreken voor zich", doelde Piqué op video's van rellen die wereldwijd het nieuws haalden.

"Ik ben en voel me Catalaan. Vandaag meer dan ooit. Ik ben er trots op hoe de Catalanen zich vandaag gedragen hebben. Stemmen is een recht dat je moet verdedigen."

Ramos

Sergio Ramos, aanvoerder van Real Madrid en Spanje, bekritiseerde Catalaan Piqué zondag vanwege zijn uitlatingen over het referendum.

"De tweets van Piqué waren niet handig als hij niet uitgefloten wil worden door Spaanse fans. Iedereen is vrij om te zeggen wat hij denkt, maar als aanvoerder maak ik me altijd zorgen om de sfeer in de groep", zei Ramos.

"Piqué weet wat hij gedaan heeft. Misschien was dit niet het juiste moment om je uit te spreken, dit helpt het team niet."

Ongeregeldheden

In Catalonië raakten zondag 844 mensen gewond bij ongeregeldheden tussen betogers en de Spaanse politie. Die wilde een illegaal referendum over het onafhankelijkheid van Catalonië voorkomen.

Door de 3-0 zege op Las Palmas bleef Barcelona foutloos in de Primera Division. De Catalaanse club heeft na zeven duels een voorsprong van vijf punten op naaste achtervolger Sevilla.

