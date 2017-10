Gullit: 'De Vrij voelt zich niet fit genoeg voor Oranje'

"De dokter van Lazio had ons verteld dat hij geblesseerd was en niet kon spelen", zei assistent-bondscoach Ruud Gullit zondagavond tegen Ziggo Sport. "Dan zien we vandaag ineens de opstelling en dan staat hij erin. Dan denk je: 'Hoezo?'"

De Vrij speelde 67 minuten mee bij Lazio tegen Sassuolo (6-1) en maakte bovendien een doelpunt. "We hebben weer gebeld met de dokter en die zei: 'We hebben hem toch op kunnen lappen'", verduidelijkte Gullit.

"Er is ook gesproken met de speler en die zei: 'Ik heb wel kunnen spelen, maar ik heb nog steeds pijn. Ik voel me niet fit genoeg om voor het Nederlands elftal te spelen'."

Ook Dick Advocaat heeft verbaasd gekeken naar de basisplaats voor De Vrij. De bondscoach wil de 33-voudig international niet alsnog oproepen voor de cruciale interlands tegen Wit-Rusland en Zweden. "Als iemand niet honderd procent fit is, roep ik hem niet op", zei Advocaat zondag tegen de NOS. Het is niet bekend waar De Vrij geblesseerd aan is.

Van Dijk

Virgil van Dijk ontbreekt ook in de selectie van Oranje. De verdediger speelde zaterdag voor het eerst negentig minuten mee bij Southampton, nadat een door hem gewenste transfer naar een Engelse topclub afgelopen zomer niet doorging.

Geen reden voor Advocaat om Van Dijk alsnog op te roepen, al sluit de bondscoach ook niet uit dat de twaalfvoudig international de komende dagen alsnog een belletje krijgt. "Hij heeft bijna negen maanden niet gespeeld, dan roep ik je niet op. Maar goed, dat is zoals het er nu voorstaat."

Het Nederlands elftal verzamelt maandag in Noordwijk voor de interlands tegen Wit-Rusland (zaterdag in Borisov) en Zweden (volgende week dinsdag in Amsterdam). De ploeg van Advocaat moet beide duels ruim winnen om kans te houden op deelname aan het WK van komende zomer in Rusland.