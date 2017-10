Schöne zegt dat Ajax zege bij Heerenveen dankt aan 'verbeterde instelling'

"We speelden niet goed. Je moet de wedstrijd niet vergelijken met vorig jaar, maar de instelling was wel heel anders dan in de vorige wedstrijden", aldus Schöne tegen NUsport.

Twee weken geleden kwam Ajax niet voorbij ADO Den Haag (1-1), waarna een ontluisterende 1-2 nederlaag tegen Vitesse volgde. "Er stond in Heerenveen een ander team op het veld", vindt Schöne.

"Je kunt slecht spelen, maar met de spelers die wij hebben kun je alsnog winnen door heel hard te werken. Daar begint het mee en dan pas kun je Heerenveen verslaan. Ze waren in vorm en nog ongeslagen. 0-4 winnen in Friesland is daardoor erg lekker."

Slaappil

De ruime overwinning voor Ajax en Schöne leek net op tijd te komen, omdat de druk op de club en in het bijzonder trainer Marcel Keizer enorm was.

"Ik heb in al die jaren vaker crisis meegemaakt", vertelt de 31-jarige Schöne, die sinds 2012 bij Ajax speelt. "Maar dit was geen leuke week. Ik probeer me altijd af te sluiten. Niet te veel kijken wat er op televisie gezegd wordt. Niet te veel lezen. Dat werkt het beste voor mij. Maar natuurlijk hoor ik wel het een en ander."

"Al moet ik zeggen dat we niet met angst naar Heerenveen reden. Je speelt bij Ajax, dan moet je vertrouwen hebben. Gelukkig zat het niet tegen. Ook dat moeten we beseffen. De zege was van levensbelang, maar het mag geen slaappil voor ons zijn."

Lastig communiceren

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Heerenveen zei Keizer dat hij in de winterstop twee nieuwe spelers wil, die direct van toegevoegde waarde zijn. Dat kan slecht nieuws zijn voor Schöne, die tegen Heerenveen weer eens in de basis stond. "Maar zo kijk ik er niet naar. Kwaliteit is altijd welkom", zegt de Deen.

Schöne, die vanaf de strafschopstip de 0-3 maakte, was tegen Heerenveen niet de enige 'nieuwe naam' in de basis. Voorin kreeg David Neres (twee goals) de voorkeur boven Justin Kluivert en centraal achterin debuteerde Maximilian Wöber, tevens maker van de 0-4.

"Communiceren gaat door de taal nog wat lastig met Neres, maar hij is wel razendsnel en maakte twee goede goals”, vertelt Schöne, die beter kan communiceren met de 19-jarige Wöber.

"Max is jong, maar praat wel al veel in het veld. Ik zei tegen hem: 'Stuur mij maar daarheen waar je denkt dat goed is. Je staat achterin en ziet alles.' Dat werkte aardig. Voor mezelf was het ook lekker om weer te spelen. Mijn ervaring kan Ajax af en toe goed gebruiken, denk ik. Zeker als er wat druk op staat. Daar houd ik van."

Komend weekend komt Schöne niet in actie met Ajax, omdat er interlandvoetbal is. De middenvelder reist maandag af naar Denemarken voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Roemenië.

