Koeman ondanks verlies tegen Burnley tevreden over mentaliteit Everton

De Nederlandse manager zag zijn ploeg zondagmiddag op Goodison Park met 0-1 verliezen van Burnley, waardoor zijn positie nog verder onder druk komt te staan.

"Het was een frustrerende middag", baalde Koeman na afloop van de wedstrijd op de website van zijn club. "Ik ben zeer teleurgesteld over het resultaat, maar niet met de inzet van de spelers. Ze lieten vandaag zien hoe ze moeten spelen."

Everton kwam al na twintig minuten op achterstand door een treffer van Jeff Hendrick. De 'Toffees' hadden vervolgens moeite om een gaatje in de verdediging van Burnley te vinden.

Creativiteit

"Bij een achterstand tegen Burnley weet je dat het heel moeilijk wordt", stelde Koeman. "Tegen zo’n sterk verdedigende ploeg moet we op ons best zijn. Daarvoor misten we de creativiteit."

"Maar de spelers hebben alles gegeven", complimenteerde de coach zijn ploeg. "We bleven kansen proberen te creëren, maar we hadden geen geluk. Het was goed om te zien hoe de ploeg bleef vechten."

Door de nederlaag staat met zeven punten uit zeven wedstrijden slechts zestiende in de Premier League. Afgelopen donderdag blameerde de formatie van Koeman zich in de Europa League met een 2-2 gelijkspel op bezoek bij het Cypriotische Apollon Limassol.

Lastige situatie

Desondanks behoudt Koeman het vertrouwen in zijn ploeg. "Deze situatie is erg teleurstellend, maar met de manier waarop we vandaag speelden kunnen we uit deze lastige situatie komen."

Door de interlandperiode is de volgende competitiewedstrijd van Everton pas op 15 oktober. Dan gaat de ploeg op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

Volgens de geboren Zaandammer komt de interlandperiode voor Everton misschien wel op een goed moment. "Iedereen komt even in een andere omgeving terecht en over twee weken kunnen we weer vol voor een goed resultaat gaan."

