Keizer benadrukt dat Ajax er nog lang niet is na ruime zege in Heerenveen

"Ik ben niet zo opgelucht als iedereen misschien denkt", zei Keizer na de geflatteerde zege in het Abe Lenstra Stadion. "Ajax moet alles winnen en dus ook deze wedstrijd. Maar in de positie waarin we nu zitten is een overwinning met deze cijfers meer dan welkom."

Kanttekening bij de klinkende zege is dat het spel van de Amsterdammers volgens Keizer vooral "degelijk" was. Voor rust ontsnapte Ajax tegen Heerenveen, dat twee keer de paal raakte toen het nog 0-0 stond.

"We hadden het moeilijk in de eerste helft", beseft Keizer, die David Neres op slag van rust twee keer zag scoren. "Na die doelpunten van Neres deden we het pas echt aardig."

Wöber

Vorige week tegen Vitesse begon de 20-jarige Neres nog op de bank, maar in Friesland kreeg hij van Keizer de voorkeur boven Justin Kluivert. "Neres doet misschien niet alles goed maar hij heeft een hoog rendement. En dat is fijn voor een ploeg die lastig scoort. De volgende keer zal hij daarom waarschijnlijk weer spelen."

Ook Maximilian Wöber had een basisplaats bij Ajax. Hij mocht centraal achterin voor het eerst starten, nadat hij afgelopen zomer overkwam van Rapid Wien en ook hij scoorde. De laatste goal kwam van Lasse Schöne, die de plek in de basis overnam van Frenkie de Jong.

"Maar qua opstelling ben ik nog niet uitgepuzzeld", vertelde Keizer. "In de eerste helft moest vooral ons centrum wennen. We hadden moeite met de lange bal van Heerenveen. Maar daarna hebben we redelijk gespeeld en daar ben ik heel blij mee. Het moet alleen nog beter."

Door de zege op Heerenveen steeg Ajax naar de zesde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper PSV bedraagt nog altijd vijf punten. Over twee weken hervat de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De komende anderhalve week is er interlandvoetbal.

