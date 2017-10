Ajax bezweert crisis met geflatteerde uitzege op sc Heerenveen

Zeker op basis van de eerste helft was de Amsterdamse zege niet verdiend, maar de drie punten geven de geplaagde Keizer wel weer wat lucht. De eerste twee goals werden vlak voor rust gemaakt door David Neres, waarna Lasse Schöne vanaf de strafschopstip en Maximilian Wöber de score opvoerden in de tweede helft.

Eerder dit weekend wonnen concurrenten Feyenoord en PSV met dezelfde cijfers. De Rotterdammers pakten de tweede plaats dankzij een 0-4 zege bij AZ. PSV versloeg thuis Willem II met 4-0 en dus blijft de voorsprong van de Eindhovense koploper op Ajax vijf punten.

Nummer vier Heerenveen, dat voor het eerst dit seizoen verloor, heeft nog altijd een punt meer dan Ajax. De Amsterdamse club vervolgt de competitie over twee weken met een thuiswedstrijd tegen Sparta. De komende anderhalve week is er interlandvoetbal.

Paal

De slechte resultaten van de afgelopen weken zorgden ervoor dat Keizer ingreep voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Frenkie de Jong en Justin Kluivert begonnen op de bank in het Abe Lenstra Stadion en Lasse Schöne en Neres mochten weer eens starten. Wöber had een basisplaats omdat Mitchell Dijks ziek is.

Prompt leidde een van de drie ‘nieuwkomers’, Neres, na een kwartiertje spelen bijna een achterstand in voor Ajax. De Braziliaan moest noodgedwongen meeverdedigen en speelde te kort terug op André Onana. Martin Ödegaard kon profiteren, maar de Kameroense doelman voorkwam dat.

De grote kans voor Heerenveen was geen toeval, want de Friezen zetten vanaf het begin druk op het Amsterdamse doel. Reza Ghoochannejhad kopte net naast, al was er al gevlagd voor buitenspel.

Rond het halfuur leek Heerenveen wel op voorsprong te komen, maar tot twee keer toe stond de paal in de weg. Eerst bij een diagonaal schot van Kik Pierie, waarna de rebound niet besteed was aan Ghoochannejhad. Een minuut later eindigde ook een vrije trap van Stijn Schaars op de paal.

Pas tegen het einde van de eerste helft wist Ajax onder de Friese druk uit voetballen en zowaar was het raak. Klaas-Jan Huntelaar zette Neres vrij voor het Heerenveense doel en die prikte de 0-1 op het scorebord. Het werd zelfs nog mooier voor Ajax, want drie minuten voor rust was het 0-2. Opnieuw was Huntelaar aangever en Neres afronder.

Lat

Hoewel de 0-2 voorsprong geen recht deed aan het wedstrijdbeeld, werd het aan begin van de tweede helft bijna 0-3. Donny van de Beek raakte met een fraaie inzet de onderkant van de lat na een voorzet van Younes.

Daarmee was het Amsterdamse gevaar wel weer even voorbij. Het was weer Heerenveen dat het initiatief nam in de hoop op de aansluitingstreffer. Ghoochannejhad schoot uit de draai naast en een vrije trap van Yuki Kobayashi kwam recht op de vuisten van Onana.

Ook Ödegaard en Schaars (vrije trap) kregen de bal er niet in en daarmee ebde het geloof weg bij Heerenveen. Een kwartier voor tijd was de wedstrijd zelfs beslist omdat Schöne mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Lucas Woudenberg op Huntelaar (3-0).

Uit een klutssituatie zette Wöber de 4-0 eindstand op het scorebord, waarmee het lastige duel in Friesland met een klinkende uitslag werd afgesloten.

