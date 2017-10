Messi helpt Barcelona aan ruime zege in duel achter gesloten deuren

Het leek er enige tijd op dat de wedstrijd helemaal niet door kon gaan, maar de Spaanse voetbalbond ging niet in op het verzoek van Barcelona om het duel uit te stellen. Na spoedoverleg besloot de club daarna om toch maar in actie te komen.

Messi liet zich niet afleiden door de situatie. Na een 0-0 ruststand gaf de Argentijn in de 49e minuut de assist op de openingstreffer van Sergio Busquets, een van de Catalanen in de selectie. De 2-0 en 3-0 kwamen op naam van Messi zelf. Bij beide treffers, in respectievelijk de zeventigste en 77e minuut, kwam de assist van Luis Suarez.

"FC Barcelona veroordeelt de gebeurtenissen van vandaag, waar veel burgers het recht op hun democratische vrijheid is ontnomen", aldus de club in een statement. "Gezien de ernst van de rellen is besloten de wedstrijd achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. We hebben geen toestemming gekregen om de wedstrijd niet door te laten gaan."

In Catalonië wordt op initiatief van de separatistische regioregering een illegaal referendum gehouden over onafhankelijkheid. De Spaanse politie probeert de stemming te dwarsbomen. Honderden mensen raakten gewond bij de ongeregeldheden.

Vlag

Omdat de Spaanse bond weigerde om de wedstrijd uit te stellen, besloot Barcelona dat de wedstrijd zonder publiek gespeeld diende te worden.

Las Palmas had eerder op zondag laten weten dat de spelers een vlag van Spanje op hun shirt zouden dragen, omdat ze in de eenheid van het land geloven en het separatisme in Catalonië betreuren.