Messi bezorgt Barça winst achter gesloten deuren, eerste thuiszege Real

Het leek er enige tijd op dat de wedstrijd helemaal niet door zou gaan, maar de Spaanse voetbalbond ging niet in op het verzoek van Barcelona om het duel uit te stellen. Na spoedoverleg besloot de club om toch in actie te komen.

Messi liet zich niet afleiden door de situatie. Na een 0-0 ruststand gaf de Argentijn in de 49e minuut de assist op de openingstreffer van Sergio Busquets. Daarna was het twee keer de beurt aan Messi zelf. Op aangeven van Denis Suarez omspeelde hij in de zeventigste minuut de doelman van Las Palmas. Na een assist van Luis Suarez bracht Messi zeven minuten later de eindstand op het bord.

Barcelona is na zeven duels nog altijd zonder puntenverlies. De ploeg van trainer Ernesto Valverde heeft een doelsaldo van 23 goals voor en slechts twee tegen. Sevilla staat met een achterstand van vijf punten op de tweede plaats in de Primera Division. Atletico Madrid is met vijftien punten de nummer drie.

Real Madrid versloeg zondagavond in Santiago Bernabeu Espanyol met 2-0 dankzij twee treffers van Isco. Na een halfuur opende de Spaanse middenvelder de score na een steekpass van Cristiano Ronaldo. Twintig minuten voor tijd besliste Isco het duel met een lage schuiver.

Door de overwinning blijft het verschil tussen Real en Barcelona zeven punten. De 'Koninklijke', die de eerste thuiszege van het seizoen boekte in de Primera Division, bezet met slechts veertien punten uit zeven duels de vijfde plek.

Statement

Barcelona had het duel tegen Las Palmas graag uitgesteld zien worden, maar de Spaanse bond waarschuwde dat dit een reglementaire 0-3 nederlaag tot gevolg zou hebben. Bovendien zouden er dan als straf drie punten in mindering zijn gebracht.

"FC Barcelona veroordeelt de gebeurtenissen van vandaag, waar veel burgers het recht op hun democratische vrijheid is ontnomen", aldus de club in een statement. "Gezien de ernst van de rellen is besloten de wedstrijd achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. We hebben geen toestemming gekregen om de wedstrijd niet door te laten gaan."

In Catalonië wordt op initiatief van de separatistische regioregering een illegaal referendum gehouden over onafhankelijkheid. De Spaanse politie probeert de stemming te dwarsbomen. Honderden mensen raakten gewond bij de ongeregeldheden.

Vlag

Omdat de Spaanse bond weigerde om de wedstrijd uit te stellen, besloot Barcelona dat de wedstrijd zonder publiek gespeeld diende te worden.

Las Palmas had eerder op zondag laten weten dat de spelers een vlag van Spanje op hun shirt zouden dragen, omdat ze in de eenheid van het land geloven en het separatisme in Catalonië betreuren.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division

Depay

In Frankrijk maakte Memphis Depay zijn tweede competitietreffer van het seizoen voor Olympique Lyon. Hij kon echter niet voorkomen dat zijn ploeg uit tegen Angers een 1-3 voorsprong verspeelde: 3-3.

De goal van Memphis in de 41e minuut betekende de 1-3. Bij Lyon hadden eerder Mariano, Mouctar Diakhaby en Rafael al gescoord, maar die laatste deed dat in eigen doel. Na een rode kaart voor oud-PSV'er Marcelo kregen de tien man van Lyon toch nog twee tegentreffers (van Karl Toko Ekambi en Ismaël Traoré) om de oren.

Memphis maakte bij Lyon, dat slechts zevende staat in de Ligue 1, de negentig minuten vol. Kenny Tete bleef de hele wedstrijd op de bank.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1

Lens

In Turkije maakte Jeremain Lens zijn eerste treffer in dienst van Besiktas. De vleugelaanvaller, die dit seizoen door Sunderland is verhuurd aan de Turkse topclub, zorgde voor het tweede doelpunt van zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Trabzonspor: 2-2.

Lens, die de hele wedstrijd meespeelde, bracht Besiktas na een uur spelen op 2-1. Tien minuten voor tijd gaf de thuisploeg, waar Ryan Babel eveneens de negentig minuten vol maakte, tien minuten voor tijd de overwinning uit handen.

Bestikas staat tweede in de Super Lig en heeft vijf punten achterstand op koploper Galatasaray, dat zaterdag met 3-2 van Karabukspor won.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Super Lig

Dost

In Portugal slaagde Bas Dost er met Sporting Lissabon niet in om de topper tegen FC Porto te winnen. In de Portugese hoofdstad eindigde het duel in 0-0.

Dost speelde de hele wedstrijd mee bij Sporting, dat met twintig punten uit acht wedstrijden tweede staat in de Liga NOS. Porto voert met 22 punten de ranglijst aan.