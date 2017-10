Van Bronckhorst roemt geïmproviseerde defensie na ruime zege op AZ

"We waren vandaag in alles beter dan AZ. Ik vond ons met name achterin heel sterk", zei Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

Het centrale duo van Feyenoord werd tegen AZ gevormd door Renato Tapia en Jeremiah St. Juste. Zij vervingen de langdurig geblesseerden Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden met verve.

Als rechtsback kreeg Sofyan Amrabat de voorkeur boven een andere zomeraanwinst; Kevin Diks. De van Fiorentina gehuurde verdediger maakte in zijn eerste weken in Rotterdam vaak geen sterke indruk.

"We speelden makkelijk in de opbouw en waren in balbezit heel vast", constateerde Van Bronckhorst tevreden. "Dan zie je dat je uit bij AZ niet in de problemen komt."

Feyenoord had mazzel dat na acht minuten een treffer van AZ onterecht werd afgekeurd. Vervolgens regen de bezoekers de grote kansen aaneen en mocht AZ van geluk spreken dat alleen Steven Berghuis (tweemaal), Sam Larsson en Tonny Vilhena scoorden.

Donkere periode

Van Bronckhorst hoopt dat er met de ruime overwinning op AZ een einde komt aan een donkere periode voor zijn club. Manchester City (0-4), PSV (1-0), NAC Breda (0-2) en Napoli (3-1) zorgden ervoor dat Feyenoord in september een hoop klappen kreeg te incasseren. Tussendoor wisten de Rotterdammers alleen van ADO Den Haag (2-0) te winnen in de KNVB-beker.

"Na de laatste periode wilden we vandaag heel graag de punten pakken. We moesten er staan en stonden er", stelde Van Bronckhorst vast.

Na de interlandperiode hervat Feyenoord de Eredivisie op 14 oktober met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Van den Brom

AZ-coach John van den Brom was niet bepaald blij na de ruime 4-0 nederlaag tegen Feyenoord. "Ik wil dat absoluut niet als excuus gebruiken, want we zouden misschien toch wel hebben verloren omdat Feyenoord beter en scherper was, maar het afkeuren van het doelpunt van Wout Weghorst was wel cruciaal,'' beweerde hij.

Volgens Van den Brom keurde scheidsrechter Bas Nijhuis het doelpunt van Weghorst ten onrechte af op advies van zijn grensrechter wegens buitenspel. "Daarna kreeg Feyenoord nog in de eerste helft drie kansen, die allemaal werden benut. Meestal gingen daar individuele fouten aan vooraf. Daarom ben ik als trainer niet zo blij.''

