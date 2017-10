'Geblesseerde' De Vrij scoort voor Lazio, pijnlijke thuisnederlaag Koeman

In de Europa League-wedstrijd tegen Zulte-Waregem ontbrak De Vrij donderdag nog in de selectie wegens een blessure. Dat was ook de reden dat Dick Advocaat de oud-Feyenoorder niet opriep voor de cruciale duels met Wit-Rusland en Zweden. Opvallend genoeg stond De Vrij tegen Sassuolo wel weer gewoon aan de aftrap.

De bezoekers kwamen in Rome ng wel verrassend op voorsprong door een benutte penalty van Domenico Berardi. Timo Letschert was er toen al niet meer bij. De Nederlandse verdediger van Sassuolo viel al na twintig minuten geblesseerd uit.

Lazio kwam vlak voor rust terug via Luis Alberto, waarna De Vrij zijn ploeg voor het eerst op voorsprong zette. Daarna liep de thuisclub via nogmaals Alberto, twee keer Marco Parolo en een penalty van Ciro Immobile uit naar een ruime overwinning. Lazio staat met zestien punten vierde in de Serie A.

Napoli

Napoli won de thuiswedstrijd tegen Cagliari eenvoudig met 3-0. Clubtopscorer Dries Mertens had weer een belangrijk aandeel in de zege van Napoli. De Belg gaf al in de vierde minuut de assist waaruit Marek Hamsik de score opende. Vijf minuten voor rust maakte hij er uit een penalty zelf 2-0 van.

Kalidou Koulibaly zorgde twee minuten na de hervatting voor de definitieve beslissing. De Senegalees scoorde op aangeven van Jorginho.

Juventus kan later zondag in punten gelijk komen met Napoli. Dan moet wel worden gewonnen op bezoek bij Atalanta. Dat de regerend Italiaans kampioen Napoli op doelsaldo kan passeren is onwaarschijnlijk. Daarvoor is in Bergamo een zege nodig met minimaal zes doelpunten verschil.

Voor Napoli is het de tweede zege in het eigen San Paolo in vijf dagen tijd. Dinsdag werd Feyenoord met 3-1 verslagen in de Champions League, waardoor de Italianen tweede staan in groep F achter Manchester City.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Arsenal

In Engeland opende Nacho Monreal namens Arsenal na een kwartier spelen de score in het Emirates Stadium. De Spanjaard schoot raak uit een scrimmage die was ontstaan na een vrije trap. De 2-0 kwam in de 56e minuut op naam van Alex Iwobi. De Nigeriaan werd in stelling gebracht met een geweldig hakje van ploeggenoot Alexis Sanchez.

Arsenal, dat maandag West Bromwich Albion eveneens met 2-0 versloeg, haakt dankzij de zege aan bij de concurrentie. De ploeg staat met dertien punten uit zeven duels op gelijke hoogte met Chelsea. Nummer drie Tottenham Hotspur verzamelde één punt meer. Manchester City en Manchester United hebben met negentien punten al een aardige kloof geslagen met de rest.

Bij Brighton & Hove Albion speelde Davy Pröpper de hele wedstrijd mee. Reservedoelman Tim Krul bleef op de bank. De nieuwkomer in de Premier League blijft voorlopig steken op de veertiende plaats, met zeven punten uit zeven duels.

Het Everton van Ronald Koeman neemt het zondagmiddag om 15.15 uur thuis op tegen Burnley. Newcastle United en Liverpool sluiten om 17.30 uur de zevende speelronde in de Premier League af.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League