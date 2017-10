'Geblesseerde' De Vrij scoort voor Lazio, pijnlijke thuisnederlaag Koeman

De Vrij ontbrak donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Zulte-Waregem nog in de selectie van Lazio wegens een blessure. Dat was ook de reden dat bondscoach Dick Advocaat de oud-Feyenoorder niet opriep voor de cruciale duels met Wit-Rusland en Zweden. Opvallend genoeg stond De Vrij tegen Sassuolo wel weer gewoon aan de aftrap.

De bezoekers kwamen in Rome nog wel verrassend op voorsprong door een benutte penalty van Domenico Berardi. Timo Letschert was er toen al niet meer bij. De Nederlandse verdediger van Sassuolo viel na twintig minuten geblesseerd uit.

Lazio kwam vlak voor rust terug via Luis Alberto, waarna De Vrij zijn ploeg voor het eerst op voorsprong zette. Daarna liep de thuisclub via nogmaals Alberto, twee keer Marco Parolo en een penalty van Ciro Immobile uit naar een ruime overwinning. Lazio staat met zestien punten vierde in de Serie A.

Strootman

Waar De Vrij hersteld is van zijn blessure, liep Kevin Strootman er zondag juist een op. De middenvelder moest in de uitwedstrijd van AS Roma bij AC Milan (0-2) al na een halfuur het veld verlaten. Het is niet duidelijk of zijn meespelen met het Nederlands elftal de komende week in gevaar komt.

Zonder Strootman maakte Roma diep in de tweede helft het verschil. Edin Dzeko, vorig seizoen topscorer van de Serie A, opende de score in de 72e minuut. Alessandro Florenzi zorgde niet veel later voor de beslissing.

Napoli won eerder zondag de thuiswedstrijd tegen Cagliari eenvoudig met 3-0, door goals van Marek Hamsik, Dries Mertens en Kalidou Koulibaly. Hierdoor gaat de ploeg van coach Maurizio Sarri aan kop in de Serie A. AS Roma staat vijfde, vlak achter Lazio.

Juventus verzuimde zondagavond om zich weer naast Napoli te voegen. De 'Oude Dame' kwam op bezoek bij Atalanta Bergamo niet verder dan 2-2 en leed voor het eerst dit seizoen puntenverlies. Hierdoor is het nu tweede met twee punten achterstand op de koploper.

Federico Bernardeschi en Gonzalo Higuain scoorden namens Juventus. Bij Atalanta, waar Hans Hateboer een basisplaats had en Marten de Roon op de bank moest plaatsnemen, waren Mattia Caldara en Bryan Cristante trefzeker. Paulo Dybala miste in de slotfase een penalty voor de bezoekers.

Everton

In Engeland kreeg Koeman met Everton opnieuw een tegenslag te verwerken. Na het beschamende gelijkspel donderdag thuis tegen Apollon Limassol in de Europa League (2-2) was zondag in de Premier League Burnley met 0-1 te sterk.

Everton staat op de ranglijst nog maar net boven de degradatiestreep. Met zeven punten uit zeven duels bezetten de 'Toffees' de zestiende plaats. Alleen Leicester City, Swansea City (vijf punten), Bournemouth (vier) en Crystal Palace (nul) staan er slechter voor.

De Ier Jeff Hendrick maakte halverwege de eerste helft de winnende voor Burnley op Goodison Park. Bij Everton bleven Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg de hele wedstrijd op de bank. Wayne Rooney stond ook niet in de basis, maar mocht na een uur spelen invallen. Ook de veteraan kon de vierde seizoensnederlaag echter niet voorkomen.

De positie van Koeman bij Everton, dat afgelopen zomer voor circa 150 miljoen euro in de selectie investeerde, lijkt door de tegenslag serieus te wankelen. Na het ontslag van Frank de Boer bij Crystal Palace is hij de enige Nederlandse trainer in de Premier League.

Liverpool

Georginio Wijnaldum bleef met Liverpool uit bij Newcastle United steken op 1-1. Philippe Coutinho zette de ploeg van trainer Jürgen Klopp na een halfuur met een geweldig afstandsschot nog wel op voorsprong, maar Joselu maakte nog voor de pauze gelijk. Wijnaldum speelde de hele wedstrijd mee.

Liverpool is matig begonnen aan het seizoen. De 'Reds' hebben na zeven wedstrijden pas twaalf punten en staan daarmee zevende. Het gepromoveerde Newcastle staat op de negende plaats keurig in de middenmoot.

Arsenal boekte in eigen huis een broodnodige zege op Brighton & Hove Albion (2-0). Nacho Monreal opende na een kwartier spelen de score in het Emirates Stadium. De Nigeriaan Alex Iwobi maakte er na een klein uur 2-0 van.

Arsenal haakt dankzij de zege aan bij de concurrentie. De ploeg staat met dertien punten uit zeven duels op gelijke hoogte met Chelsea. Nummer drie Tottenham Hotspur verzamelde één punt meer. Manchester City en Manchester United hebben met negentien punten al een aardige kloof geslagen met de rest.

Bij Brighton & Hove Albion speelde Davy Pröpper de hele wedstrijd mee. Reservedoelman Tim Krul bleef op de bank. De nieuwkomer in de Premier League blijft voorlopig steken op de veertiende plaats, met zeven punten uit zeven duels.

Bayern München

Bij Bayern München bleef drie dagen na het ontslag van coach Carlo Ancelotti een schokeffect uit. De regerend Duits kampioen kwam uit bij Hertha BSC niet verder dan 2-2.

Arjen Robben had van interim-coach een basisplaats gekregen, maar kwam niet tot scoren. Dat lukte Mats Hummels en Robert Lewandowski wel, waardoor Bayern binnen vijftig minuten op een 0-2 voorsprong kwam.

Hertha BSC, met Karim Rekik in de basis, knokte zich daarna knap terug. Ondrej Duda en oud-Feyenoorder Salomon Kalou brachten de stand tussen de 51e en 56e minuut in evenwicht. Aan die stand veranderde niets meer. Robben werd na een uur spelen gewisseld.

Het puntenverlies van Bayern betekent goed nieuws voor Borussia Dortmund, dat zaterdag met 1-2 won bij FC Augsburg. De ploeg van trainer Peter Bosz heeft na zeven speelronden een voorsprong van vijf punten op de torenhoge favoriet voor de titel.

Ook de andere achtervolger van Dortmund, TSG Hoffenheim, stelde zondag teleur. De ploeg verloor uit bij SC Freiburg met 3-2. Hoffenheim heeft net als Bayern München veertien punten uit zeven duels, maar moet op basis van een minder doelsaldo genoegen nemen met de derde plaats in de Bundesliga.

