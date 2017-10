Feyenoord maakt einde aan negatieve reeks met ruime zege op AZ

Feyenoord stond halverwege al op een 0-3 voorsprong door doelpunten van Steven Berghuis (twee keer) en Sam Larsson. Na rust bepaalde Tonny Vilhena de eindstand op 0-4.

Door de ruime overwinning steeg Feyenoord naar de tweede plaats op de ranglijst. De regerend landskampioen heeft nog altijd wel een achterstand van drie punten op koploper PSV, dat zaterdag al Willem II in eigen huis simpel met 4-0 opzij zette.

Feyenoord verloor de laatste twee competitiewedstrijden van respectievelijk PSV (1-0) en NAC Breda (0-2) en ging dinsdag ook nog eens kansloos met 3-1 onderuit bij Napoli in de groepsfase van de Champions League.

Met name rechtsback Kevin Diks maakte in Stadio San Paolo een zeer matige indruk en hij werd tegen AZ dan ook geslachtofferd voor Sofyan Amrabat. Jean-Paul Boëtius fungeerde in het AFAS Stadion als spits, waardoor Berghuis en Larsson voorin de zijkanten bezetten.

Afgekeurd

Het kwam het spel van Feyenoord zeker ten goede, al ontsnapte de ploeg in de achtste minuut aan een achterstand. De goal van Wout Weghorst werd afgekeurd omdat aangever Alireza Jahanbakhsh buitenspel zou hebben gestaan, maar de beelden wezen uit dat de grensrechter het niet bij het juiste eind had.

Feyenoord profiteerde er drie minuten later dankbaar van. Berghuis kreeg de bal ter hoogte van de penaltystip met wat geluk voor zijn voeten en passeerde doelman Marco Bizot zonder te aarzelen met een volley via de onderkant van de lat: 0-1.

AZ rechtte de rug en kwam in de dertiende minuut bijna op gelijke hoogte. Guus Til werd de diepte ingestuurd door Joris van Overeem, maar de dynamische middenvelder stuitte op de benen van keeper Brad Jones.

Feyenoord sprong een stuk zorgvuldiger om met de kansen en verdubbelde in de zeventiende minuut de marge. Larsson snoepte de bal rond de middencirkel af van Til, passeerde Marko Vejinovic met een fraaie voetbeweging en liet Bizot vanaf zo'n twintig meter kansloos met een zwabberend schot in het dak van het doel: 0-2.

Moed

AZ deed er alles aan om zo snel mogelijk de aansluitingstreffer te forceren, maar toen in de 31e minuut ook nog eens een inzet van Weghorst uit een corner van Vejinovic van de lijn werd gehaald door Amrabat, zakte toch echt wel de moed in de schoenen van de manschappen van trainer John van den Brom.

Feyenoord kreeg dan ook alle tijd en ruimte om de score op te voeren en maakte er vier minuten voor rust 0-3 van. Stijn Wuytens leverde de bal zomaar in bij Berghuis, die vervolgens Bizot verraste met een lage schuiver.

Het zorgde ervoor dat de tweede helft schriftelijk afgedaan kon worden. AZ kon niet meer en Feyenoord wilde vooral krachten sparen voor de komende drukke weken, waarin onder meer confrantaties met Ajax en Shakhtar Donetsk op het programma staan.

Wel slaagde Vilhena er in de 57e minuut na goed voorbereidend werk van Berghuis nog in om van dichtbij de 0-4 op het scorebord te zetten. Verder leed bleef AZ bespaard omdat Boëtius, Berghuis en invaller Miquel Nelom in de slotfase riante mogelijkheden lieten liggen.

