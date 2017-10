Ajax met Schöne, Wöber en Neres tegen Heerenveen

Ajax-trainer Marcel Keizer grijpt met de wijzigingen flink in na de 1-2 nederlaag vorige week tegen Vitesse. Ten op zichte van dat duel zijn Justin Kluivert en Frenkie de Jong gepasseerd.

De 19-jarige Wöber, die afgelopen zomer overkwam van Rapid Wien, speelt omdat Mitchell Dijks ziek is. De Oostenrijker begint voor het eerst in de basis en staat centraal achterin. Nick Viergever schuift door naar de linksbackpositie. Captain Joël Veltman en Matthijs de Ligt completeren de defensie van de bezoekers.

Schöne begint op het middenveld naast Hakim Ziyech en Donny van de Beek. Voorin krijgt Klaas-Jan Huntelaar opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg. Neres en Amin Younes staan op de vleugels bij de Amsterdammers, die jagen op hun eerste overwinning in de Eredivisie sinds 9 september (3-0 tegen PEC Zwolle).

De achterstand van Ajax op koploper PSV, dat zaterdag met 4-0 won van Willem II, is nu acht punten. Er staat in Friesland daardoor flink wat druk op de ploeg en in het bijzonder op trainer Marcel Keizer.

Zeneli

De blessure van Zeneli, die kort voor de wedstrijd bekend werd, is een flinke tegenvaller voor Heerenveen. De 22-jarige Kosovaar scoorde dit seizoen twee keer in de Eredivisie. Zaterdag op de training liep hij een breukje op in zijn middenvoetsbeentje.

Tegen Ajax wordt Zeneli voorin vervangen door de Nieuw-Zeelander Marco Rojas. De opstelling van trainer Jurgen Streppel bestaat verder uit de verwachte namen.

De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

Opstellingen

sc Heerenveen: Hansen; Dumfries, Höegh, Pierie, Woudenberg; Kobayashi, Schaars, Thorsby; Ödegaard, Ghoochannejhad, Rojas.

Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Wöber, Viergever; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Neres, Huntelaar, Younes.

