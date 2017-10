Feyenoord met Boëtius als centrumspits tegen AZ, eerste basisplek Larsson

Achterin heeft trainer Giovanni van Bronckhorst basisplaatsen ingeruimd voor Sofyan Amrabat en Renato Tapia.

Ten opzichte van de verloren Champions League-wedstrijd van afgelopen dinsdag bij Napoli (3-1) verdwijnt Kevin Diks uit de eerste elf. Zijn plek rechts achterin wordt overgenomen door Amrabat.

Van Bronckhorst opteert in Alkmaar weer voor een 4-3-3-formatie. Daardoor is er voorin ruimte voor Larsson, die voor het eerst aan de aftrap staat in een competitiewedstrijd namens de regerend landskampioen uit Rotterdam.

Tapia begint net als in Napels centraal achterin. Hij profiteert van de blessures bij Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. De Peruaan vormt een duo met Jeremiah St. Juste en wordt aan de zijkanten bijgestaan door Amrabat en Ridgeciano Haps.

Michiel Kramer, die in Italië op het laatste moment afhaakte met een lieskwetsuur, is fit genoeg om op de bank plaats te nemen. Dat geldt ook voor Sven van Beek, die dinsdag na bijna anderhalf jaar zijn rentree maakte in het eerste elftal van Feyenoord.

AZ

Bij de thuisploeg ontbreekt aanvoerder en oud-Feyenoorder Ron Vlaar. De verdediger heeft een knieblessure. Ook linksback Thomas Ouwejan, die last heeft van zijn bovenbeen, en middenvelder Fredrik Midtsjö zijn er niet bij namens de ploeg van John van den Brom.

De wedstrijd in het AFAS Stadion begint om 12.30 uur. Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft de leiding bij de topper tussen de nummer zes en vijf van de Eredivisie.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Van Eijden, Wuytens, Wijndal; Van Overeem, Vejinovic, Til; Jahanbakhsh, Weghorst, Seuntjens.

Opstelling Feyenoord: Jones; Amrabat, Tapia, St. Juste, Diks; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Boëtius, Larsson.

