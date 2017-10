City-manager Guardiola na topper lyrisch over 'voortreffelijke' De Bruyne

"Kevin is een intelligente, bescheiden en verlegen jongen, maar hij loopt over van de kwaliteiten. We mogen ons heel gelukkig prijzen met hem", stak Guardiola de loftrompet over zijn Belgische spelmaker.

De Bruyne was met een vlammend schot halverwege de tweede helft verantwoordelijk voor de winnende treffer op Stamford Bridge, uitgerekend tegen de club die hem eerder gewogen en te licht had bevonden.

Volgens Guardiola stond er geen maat op de 26-jarige middenvelder. "Hij speelde weer voortreffelijk en heeft de wedstrijd voor ons gewonnen. Hij kan werkelijk alles. Hij is goed in de kleine ruimte, maar is ook snel en maakt in aanvallend opzicht goed gebruik van de ruimtes."

"Vandaag speelde hij in een controlerende rol tegen Chelsea. Hij is inzetbaar op vijf of zes posities. Het is niet makkelijk om een speler met zoveel talent te vinden, hij heeft echt een ontzettend grote stap voorwaarts gezet."

Toch vertoont uitblinker De Bruyne geen sterallures volgens zijn Spaanse coach. "Hij zeg altijd: 'Als ik 100 kilometer voor het team moet lopen, dan doe ik dat.' Hij is een van onze leiders op het veld en heeft vandaag weer eens laten zien hoe goed hij is."

Titelstrijd

City deed met de winst in Londen bijzonder goede zaken in de strijd om de koppositie in de Premier League. De 'Citizens' staan bovenaan met evenveel punten als stadgenoot en aartsrivaal Manchester United.

"Maar we zijn pas in september", benadrukte Guardiola. "Het was natuurlijk wel een heel waardevolle zege, want door bij Chelsea te winnen voorkom je dat zij drie punten pakken. Dus in dat opzicht was dit heel belangrijk."

Chelsea is echter niet de enige concurrent in de titelstrijd, weet de Spanjaard. "Je hebt ook nog United en natuurlijk Spurs, met Harry Kane die elke week twee of drie keer scoort. We gaan er het beste van maken. De concurrentie is ook goed, dus we zien wel waar het schip strandt."

"Wij spelen altijd met de intentie om te winnen, dat was vandaag te zien en dat zullen we ook gewoon doen op Old Trafford, op White Hart Lane en in het Emirates Stadium", verzekerde de aanvalslustige Guardiola.

Conte

Zijn Chelsea-collega Antonio Conte toonde zich een waardig verliezer. De Italiaan prees de mentaliteit van zijn eigen spelers, maar erkende dat de 'Blues' hun meerderen moesten erkennen in de bezoekers uit Manchester.

"Het is natuurlijk een teleurstellend resultaat, maar tegelijkertijd ben ik zeer te spreken over de inzet van mijn spelers", reageerde Conte. "Ze hebben echt alles gegeven, maar City was heel sterk en net wat gelukkiger in de afronding."

Chelsea bezet momenteel de vierde positie op de ranglijst, met zes punten achterstand op de beide clubs uit Manchester en één punt op stadgenoot Spurs. Op zondag kunnen de Londenaren ook nog gepasseerd worden door Liverpool en Arsenal.

