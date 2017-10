Kritische Bosz koestert drie punten na 'slechtste duel' als Dortmund-coach

"We zijn heel erg blij met het resultaat, maar het was veruit de slechtste wedstrijd sinds ik trainer van Borussia Dortmund ben", kraakt de 53-jarige Bosz een harde noot. "We hadden het heel zwaar in Augsburg."

Dortmund dankte de uitzege aan twee doelpunten voor rust, van Andriy Yarmolenko en Shinji Kagawa. Tussendoor had Augsburg nog gelijkgemaakt. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal verzuimde Pierre-Emerick Aubameyang het duel in het slot te gooien vanaf de penaltystip.

"In de eerste helft lag er heel veel ruimte voor ons, maar daar maakten we nauwelijks gebruik van. Na rust vergaten we helemaal om te voetballen", analyseert Bosz. "Elk team heeft twee van dit soort wedstrijden per seizoen, daarom ben ik ook ontzettend blij dat we toch hebben gewonnen."

Vechten

In de slotfase kreeg niet alleen Aubameyang een uitgelezen mogelijkheid om er 1-3 van te maken, maar waren er nog meer kansen voor Dortmund. "We hadden er nog twee of drie kunnen of zelfs moeten maken, maar dat gebeurde niet."

"Daarom zette ik Ömer Toprak er ook nog bij als extra verdediger. We hadden voetballend toch niet meer zoveel in te brengen in de tweede helft, we waren alleen nog maar aan het vechten om de drie punten over de streep te trekken."

Bosz nam het zijn spits Aubameyang niet kwalijk dat hij het buitenkansje vanaf elf meter niet verzilverde. "Hij heeft er al acht goals in liggen, maar vandaag was hij niet goed. Normaal gesproken hangen deze bij hem, maar ook voor hem zitten er twee van zulke wedstrijden per seizoen tussen. Vandaag was helaas zijn eerste."

Door de zwaarbevochten uitzege sluit 'BVB' ook de zevende speelronde af als koploper. De achtvoudig landskampioen staat op negentien punten. Achtervolgers Hoffenheim en Bayern München kunnen zondag tot op respectievelijk twee en drie punten naderen.

