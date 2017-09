Cocu ontevreden over eerste helft PSV na ruime zege op Willem II

"Uiteindelijk ben ik tevreden. Over de tweede helft, niet over de eerste helft", zei Cocu na afloop van het duel bij FOX Sports.

Voor rust had PSV het behoorlijk lastig met Willem II en slaagde het er nauwelijks in om door de verdediging van de Tilburgers te komen. "Het tempo lag te laag en we dribbelden veel te lang. Daardoor creëren we veel te weinig kansen."

In de tweede helft stond de koploper in de Eredivisie binnen een kwartier met 3-0 voor dankzij twee treffers van Hirving Lozano en een doelpunt van Gaston Pereiro. Marco van Ginkel bepaalde uit een penalty de eindstand.

Agressiever

"In de tweede helft ging het veel beter", complimenteerde Cocu zijn ploeg. "Het baltempo lag hoger, de manier van druk zetten was agressiever en we hielden de linies kort zodat we snel konden omschakelen."

De 46-jarige coach overwoog na rust Luuk de Jong nog in te brengen. De aanvaller maakte zijn rentree in de wedstrijdselectie nadat hij twee weken geleden in de topper tegen Feyenoord enkele gekneusde ribben opliep.

"Na rust heb ik getwijfeld om Luuk warm te laten lopen", aldus Cocu. "Maar vanwege de tussenstand hebben we gekozen om het risico niet te nemen."

PSV zal ook na de zevende speelronde koploper in de Eredivisie blijven. De Brabanders verzamelden tot nu achttien punten en hebben vier punten voorsprong op nummer twee sc Heerenveen, dat zondag nog thuis tegen Ajax speelt.

