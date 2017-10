Koploper PSV in tweede helft met speels gemak langs Willem II

Hirving Lozano tekende kort na rust voor de openingstreffer. Binnen tien minuten voerden Gaston Pereiro en Lozano de score verder op. Marco van Ginkel bepaalde uit een penalty de eindstand.

Door de overwinning zal PSV na de zevende speelronde met achttien punten koploper blijven. De voorsprong op nummer twee sc Heerenveen, dat zondagmiddag Ajax ontvangt, bedraagt vier punten.

Willem II is aan de staart van de ranglijst terug te vinden. Het elftal van trainer Erwin van de Looi staat met drie punten zeventiende en houdt alleen Roda JC onder zich.

Bij PSV was Steven Bergwijn de enige nieuweling in het basiselftal ten opzichte van de zevenklapper van vorige week bij FC Utrecht (1-7). Luuk de Jong, die zijn rentree in de wedstrijdselectie maakte nadat hij twee weken geleden enkele ribben kneusde in de topper tegen Feyenoord, bleef op de bank.

Lastig

In de eerste helft had PSV het behoorlijk lastig met Willem II. De thuisploeg maakte het spel, maar slaagde er zelden in om door de verdediging van de bezoekers te komen.

Pas na twintig minuten kreeg Bergwijn de eerste serieuze kans voor PSV. Een schot van de vleugelaanvaller uit een voorzet van Santiago Arias vloog net over.

De grootste kans in de eerste helft was voor de bezoekers. Nadat Zoet na iets meer dan een halfuur spelen redding bracht op een inzet van Sol, schoot Ben Rienstra voor een leeg doel over.

Enkele minuten voor rust was ook de koploper dicht bij de openingstreffer. Jürgen Locadia kon net niet bij een voorzet van Arias, waarna Pereiro over schoot.

Openingsdoelpunt

PSV kwam een stuk sterker uit de kleedkamer en dat resulteerde vier minuten na rust in het openingsdoelpunt van Lozano. Na een pass van Bergwijn krulde de aanvaller de bal prachtig in de rechterbovenhoek.

Voor de Eindhovenaren kwam de treffer als een bevrijding, want vijf minuten later verdubbelde Pereiro de score. De Uruguayaan kopte raak nadat Marco van Ginkel een voorzet van Lozano terugkopte.

Na een klein uur spelen vergrootte Lozano de marge met zijn tweede treffer van de wedstrijd. Ditmaal kopte hij na een prachtige aanval van PSV van dichtbij raak uit een voorzet van Van Ginkel.

Diezelfde Van Ginkel bepaalde ruim twintig minuten voor tijd de eindstand uit een makkelijk gegeven strafschop. De middenvelder mocht vanaf elf meter aanleggen nadat Locadia in het zestienmetergebied naar de grond ging.

Daarna leek PSV vrede te hebben met de uitslag en kwam het nauwelijks nog in de buurt van het doel van Willem II. Dante Rigo maakte in de slotfase nog zijn competitiedebuut voor de ploeg van Cocu.

