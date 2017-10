PEC in laatste minuut langs Groningen, VVV en ADO winnen

PEC komt door de overwinning op veertien punten uit zeven wedstrijden. De ploeg bezet daarmee de derde plaats. Groningen, dat acht punten heeft, staat elfde.

PEC startte sterk en kreeg al in de openingsfase een aantal grote kansen. Toch was het niet de thuisploeg, maar FC Groningen dat de leiding nam na een kwartier spelen.

Een voorzet van Mimoun Mahi viel precies over Dirk Marcellis voor de voeten van Ritsu Doan. De Japanner schoot de bal door de benen van Marcellis én keeper Diederik Boer in het doel. Vier minuten later trok Stef Nijland de stand alweer gelijk.

Tien minuten na rust kwam Groningen opnieuw op voorsprong. Volgens de grensrechter pakte Boer een inzet van Tom van Weert achter de lijn. Het antwoord van PEC Zwolle volgde wederom snel. Ryan Thomas knalde de bal uit een afgeslagen hoekschop langs Groningen-doelman Sergio Padt.

In de slotfase kreeg Groningen-aanvaller Van Weert een direct rode kaart na een tackle van achteren op Marcellis, waarna Mokhtar de thuisploeg alsnog de zege bezorgde. De linksbuiten van PEC knalde de bal in de 93e minuut uit de draai achter Padt.

ADO

ADO boekte in Breda alweer de derde zege van het seizoen. Nadat NAC meerdere keren verzuimde op voorsprong te komen, zorgde ADO-verdediger Tom Beugelsdijk tien minuten voor tijd uit een hoekschop van Abdenasser El Khayati voor het enige doelpunt.

NAC probeerde in de slotfase nog wat aan de achterstand te doen, maar de thuisploeg slaagde daar niet in.

De Hagenaars hebben uit de laatste vier duels tien punten behaald en staan na een stroeve competitiestart voorlopig op de achtste plaats in de Eredivisie. NAC Breda bezet na de nederlaag de veertiende plek.

VVV-Venlo

VVV versloeg in Rotterdam Excelsior. In het Van Donge & De Roo Stadion werd het 0-2. Clint Leemans zette de ploeg van Maurice Steijn in de eerste helft op voorsprong. Ralf Seuntjes zette twintig minuten voor tijd de eindstand op het scorebord.

VVV klom dankzij de zege naar de zesde plek in de Eredivisie. Tot nu toe wist alleen Ajax de Venlonaren te verslaan. Excelsior blijft op de dertiende plek staan.

Live op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Eredivisie komend weekend? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie