Beugelsdijk schiet ADO in gezapig duel langs NAC

De Hagenaars hebben uit de laatste vier duels tien punten behaald en staan na een stroeve competitiestart nu voorlopig op de achtste plaats in de Eredivisie.

In september kwam de ploeg van Alfons Groenendijk alleen tegen Ajax (1-1) niet tot winst. NAC Breda bezet na de nederlaag de veertiende plek.

Aan de kant van ADO viel Björn Johnsen geblesseerd uit. De Noorse aanvaller brak in duel met de Spaanse verdediger Pablo Mari zijn neus.

Beugelsdijk

In de beginfase was Mounir El Allouchi dicht bij een doelpunt voor NAC, dat een week na de stunt in De Kuip tegen Feyenoord (0-2) de overhand had. Zijn inzet caramboleerde via lat en paal het veld weer in, waarna de inkomende Giovanni Korte in de herkansing de paal raakte.

Vlak voor tijd maakte Beugelsdijk uit een corner van Abdenasser El Khayati de winnende treffer. De verdediger van ADO schoot de bal via NAC-verdediger Menno Koch binnen.

NAC probeerde in de slotfase nog wat aan de achterstand te doen, maar de thuisploeg slaagde daar niet in.

