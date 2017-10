Bergwijn in basiself PSV, De Jong begint als bankzitter tegen Willem II

Bergwijn is de enige nieuweling in de basiself ten opzichte van de zevenklapper van vorige week bij FC Utrecht (1-7). De 19-jarige aanvaller is de vervanger van de geblesseerde Derrick Luckassen.

Gaston Pereiro schuift door de entree van Bergwijn één linie naar achteren en begint daardoor als middenvelder. Bergwijn neemt diens stek rechtsvoorin over in het Philips Stadion.

Op de bank is er weer plaats voor De Jong. De spits kneusde twee weken geleden in de gewonnen topper tegen Feyenoord (1-0) enkele ribben en was er vervolgens niet bij in de bekerwedstrijd tegen SDC Putten (0-4 zege) en het uitduel met FC Utrecht.

Om 19.45 uur klink het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jeroen Manschot in Eindhoven. PSV is na zes duels koploper, Willem II houdt alleen hekkensluiter Roda JC onder zich in de Eredivisie.

Opstelling PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Van Ginkel, Hendrix, Pereiro; Bergwijn, Locadia, Lozano.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Heerkens, Lachman, Peters, Van der Linden, Tsimikas; Chrivella, Rienstra, Lieftink; Haye, Sol.

