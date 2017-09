Bosz boekt met Dortmund vierde competitiezege op rij, PSG haalt uit

Andriy Yarmolenko opende al in de vierde minuut de score voor Dortmund. De bezoekers konden niet lang van de voorsprong genieten, want zeven minuten later kopte Caiuby Augsburg op gelijke hoogte.

Halverwege de tweede helft bracht Shinji Kagawa Dortmund op 1-2. De Japanner passeerde doelman Marwin Hitz met een prachtig lobje na geklungel in de verdediging van de thuisploeg.

Tien minuten voor tijd kregen de 'Borussen' met een penalty een uitgelezen kans om de marge verder uit te breiden. Pierre-Emerick Aubameyang zag zijn Panenka-strafschop echter gestopt worden door Hitz. Bij Augsburg speelde Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd mee.

Door de overwinning verstevigt Dortmund met negentien punten uit zeven duels de koppositie in de Bundesliga. De ploeg van Bosz heeft vijf punten voorsprong op nummer twee 1899 Hoffenheim, dat zondag nog op bezoek gaat bij SC Freiburg. Augsburg staat met elf punten vijfde.

Nummer drie Bayern München, dat zes punten achterstand heeft op de koploper, komt eveneens zondag in actie. De 'Rekordmeister' speelt uit tegen Hertha BSC.

Wolfsburg

VfL Wolfsburg slaagde er opnieuw niet in om de eerste zege te boeken na het ontslag van coach Andries Jonker eerder deze maand. De ‘Wölfe’ kwamen op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen FSV Mainz 05.

Paul Verhaegh kwam de hele wedstrijd in actie bij de thuisploeg, waar Riechedly Bazoer tien minuten voor tijd inviel en Jeffrey Bruma ontbrak door een knieblessure. Wolfsburg blijft met zeven punten dertiende.

Jonathan de Guzman en Jetro Willems boekten met Eintracht Frankfurt voor eigen publiek een 2-1 zege op VfB Stuttgart dankzij een treffer van voormalig FC Utrecht-spits Sebastien Haller. De Guzman werd tien minuten na rust gewisseld en Willems deed de laatste twintig minuten mee.

Paris Saint-Germain

In Frankrijk boekte Paris Saint-Germain thuis tegen Girondins Bordeaux de zevende competitiezege op rij. Neymar scoorde twee keer voor de thuisploeg, waarvan eenmaal uit een penalty.

Dat houdt in dat de Braziliaan door coach Unai Emery is aangewezen als vaste penaltynemer bij PSG. Eerder deze maand kreeg Neymar het in de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon aan de stok met Edinson Cavani toen er een strafschop moest worden genomen.

Cavani miste vervolgens vanaf elf meter. Om een herhaling van het incident te voorkomen besloot Emery een vaste penaltynemer aan te wijzen.

PSG stond al bij rust met 5-0 voor dankzij treffers van Neymar (twee keer), Cavani, Thomas Meunier en Julian Draxler. Kylian Mbappé voerde de score in de tweede helft verder op.

Door de overwinning verstevigen de Parijzenaars met 22 punten uit acht duels de koppositie in de Ligue 1. De voorsprong op nummer twee AS Monaco, dat vrijdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Montpellier, bedraagt drie punten.

