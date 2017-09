United verslaat puntloos Palace, Southampton verliest bij basisrentree Van Dijk

Hekkensluiter Crystal Palace kon zaterdag op Old Trafford geen einde maken aan de dramatische competitiestart, die manager Frank de Boer eerder deze maand al de kop kostte.

Koploper Manchester United kende geen genade met de 'Royals' en won dankzij doelpunten van Juan Mata, Maroune Fellaini (twee keer) en Romelu Lukaku met 4-0 van de Londenaren, die de weg omhoog ook nog niet weten te vinden onder Roy Hodgson.

De oud-bondscoach van Engeland had in Manchester een basisplaats ingeruimd voor linksback Patrick van Aanholt. Jairo Riedewald viel in bij Palace, waarbij United-huurling Timothy Fosu-Mensah ontbrak. Daley Blind bleef op de bank bij de 'Red Devils'.

Na zeven wedstrijden staat Crystal Palace nog altijd op de hatelijke nul, zowel qua punten als treffers. United is de koploper, maar kan later op zaterdag nog gepasseerd worden door stadgenoot City.

Van Dijk

Oranje-international Van Dijk stond na ruim acht maanden weer eens aan de aftrap namens Southampton. De centrale verdediger kon de 'Saints' bij zijn basisrentree niet behoeden voor een uitnederlaag tegen Stoke City (2-1).

De laatste keer dat Van Dijk mocht beginnen voor Southampton was op 22 januari van dit jaar. Twee weken geleden vierde hij als invaller al zijn comeback in het gewonnen uitduel met Crystal Palace.

Wesley Hoedt moest door de rentree van Van Dijk op de bank plaatsnemen van zijn coach Mauricio Pellegrino. Bij Stoke speelde Erik Pieters de hele wedstrijd mee, ontbrak de geblesseerde Bruno Martins Indi en werd Ibrahim Afellay slechts een paar minuten speeltijd gegund door Mark Hughes.

Mame Biram Diouf verzorgde de openingstreffer in het bet365 Stadium, waar Sado Berahino nog een penalty miste namens de 'Potters'. Maya Yoshida (ex-VVV) tekende voor de gelijkmaker, maar in de slotfase bepaalde Peter Crouch de eindstand op 2-1.

Spurs

Bij Tottenham Hotspur was Kane weer eens de gevierde man. De Londenaren waren in het John Smith's Stadium met 0-4 te sterk voor Hudddersfield Town.

De Engels international tekende in de eerste helft voor zowel de 0-1 als 0-3. Vooral zijn tweede doelpunt, alweer zijn dertiende van de maand september, was van grote schoonheid. De overige treffers kwamen op naam van Ben Davies en Moussa Sissoko.

Bij Huddersfield Town, dat met negen punten in de middenmoot staat, speelde voormalig Heerenveen-speler Rajiv van La Parra de hele wedstrijd mee.

Nederlanders

Met Leroy Fer als invaller en Mike van der Hoorn en Luciano Narsingh de hele wedstrijd op de bank ging Swansea City in extremis onderuit bij West Ham United (1-0). Diafra Sakho kroonde zich in de negentigste minuut tot matchwinner in het olympisch stadion van Londen.

Bij AFC Bournemouth tegen Leicester City, met Nathan Aké als centrale verdediger bij de thuisploeg, werd niet gescoord. Daryl Janmaat zag vanaf de bank hoe Watford met 2-2 gelijkspeelde bij West Bromwich Albion.

