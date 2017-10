Hake heeft 'kippenvel' na broodnodige zege met FC Twente in derby

De coach van de Enschedeërs staat behoorlijk onder druk door de slechte start van het seizoen. Tot vrijdagavond pakte FC Twente slechts drie punten in de eerste zes duels.

"Dit is een opluchting en ik ben heel blij. Het was een terechte overwinning", reageerde Hake na de winst tegen Heracles voor de camera van FOX Sports.

De zege, die tot stand kwam door doelpunten van Fredrik Jensen en Danny Holla, leidde ook tot enorme ontlading bij de spelers en supporters van FC Twente, die uitgebreid feest vierden.

"Dat was ook voor de fans een emotioneel moment. We hadden ze in deze wedstrijd keihard nodig. Dat we het na de 1-1 toch nog wisten recht te breien en dat het de mensen zoveel doet, dat is kippenvel", aldus Hake.

Progressie

Ondanks de zege heeft Hake niet het gevoel dat alles nu ineens rooskleurig is bij FC Twente. "Het gaat om de manier waarop we werken en daar kunnen we nog veel progressie in boeken", stelde de coach.

"We zijn nog lang niet tevreden, maar we hebben nu in ieder geval aansluiting met de middenmoot in de Eredivisie. Dat was het belangrijkste."

FC Twente is nu de nummer zestien met zes punten uit zeven wedstrijden. Het Heracles van trainer John Stegeman heeft twee punten meer en staat daarmee elfde.

