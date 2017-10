Jong Ajax blijft koploper in Jupiler League na ruime zege bij FC Oss

Jong Ajax stond al na acht minuten met 0-2 voor dankzij doelpunten van Dani de Wit en Mateo Cassierra. Noussair Mazraoui breidde na iets meer dan een halfuur de marge verder uit.

Door de overwinning gaan de Amsterdammers met zeventien punten uit zeven wedstrijden aan kop. Fortuna Sittard, dat met 0-6 uithaalde bij Telstar, volgt met een punt minder op de tweede plaats. André Vidigal maakte een hattrick namens de Limburgers.

NEC boekte in het Goffertstadion een 4-1 zege op MVV Maastricht. Wojciech Golla, Mohamed Rayhi, Ferdi Kadioglu en Arnout Groeneveld waren trefzeker voor de Nijmegenaren. Beide ploegen hebben twaalf punten, maar NEC staat derde vanwege een iets beter doelsaldo.

Jong PSV

Jong PSV leed een pijnlijke 5-0 nederlaag bij FC Den Bosch. Niek Vossebelt scoorde drie keer voor de thuisploeg, waarvan tweemaal uit een penalty. Jong PSV zakt door het verlies naar de twaalfde plaats. Den Bosch is met tien punten zevende.

Ook De Graafschap en Jong AZ staan op tien punten. De Doetinchemmers speelden op De Vijverberg met 2-2 gelijk tegen FC Emmen en de Alkmaarders verloren thuis met 1-2 van FC Eindhoven.

Go Ahead Eagles, dat vorig seizoen nog in de Eredivisie speelde, boekte de eerste overwinning van het seizoen. Op de Adelaarshorst versloegen de Deventenaren Almere City FC met 2-1. Go Ahead bezet met slechts zeven punten de vijftiende plaats.

Stilgelegd

Het duel tussen Jong FC Utrecht en Helmond Sport werd vlak voor aanvang van de tweede helft stilgelegd. Door hevige regenval was het veld in Spakenburg onbespeelbaar geworden vanwege water onder het kunstgras. De wedstrijd werd twintig minuten onderbroken en eindigde in 0-0.

SC Cambuur kwam voor eigen publiek niet verder dan 1-1 tegen RKC Waalwijk en FC Volendam speelde met 2-2 gelijk bij FC Dordrecht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler League