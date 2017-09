KNVB waarschuwt clubs in betaald voetbal voor beruchte matchfixer

"Er zijn aanwijzingen dat hij in het recente verleden gesignaleerd is bij een wedstrijd in Nederland en dat hij spelersmakelaars, clubs en spelers in Nederland heeft benaderd onder een schuilnaam", schrijft de KNVB vrijdag in de brief.

"Daarnaast zijn er aanwijzingen dat hij spelers met valse contracten probeert te verleiden om voor hem actief te worden. Hiervoor willen wij u vanzelfsprekend waarschuwen." De brief is ondertekend door zowel de KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie.

Perumal is in eigen land veelvuldig veroordeeld voor matchfixing. Hij zou eerder ook Ibrahim Kargbo, voormalig speler van Willem II, opdracht hebben gegeven een duel tegen FC Utrecht te manipuleren. Dat heeft nooit tot een strafzaak geleid.

Perumal zou recent weer een wedstrijd in Nederland hebben bezocht. De KNVB heeft de opsporingsdiensten op de hoogte gebracht van de activiteiten van de matchfixer.

Directe aanleiding voor de brief, die op vrijdagmiddag naar alle clubs is verstuurd, is de documentaire 'Einde Speeltijd', waarvan het eerste deel zondag op NPO 2 wordt uitgezonden.